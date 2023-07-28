В Україні судитимуть екскерівника ДП "Антонов", через недбалість якого знищили "Мрію"

Посадовець Сергій Бичков неналежно виконував свої обв’язки для збереження повітряного судна, через що його своєчасно не транспортували до безпечної зони, розповіли в Офісі генпрокурора.

Related video

Прокурори Спеціалізованої прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора ДП "Антонов" за фактом службової недбалості. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними розслідування, встановлено, що фігурант справи неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна, через що транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно не було транспортовано з небезпечної зони, а саме до аеродрому АТП "Антонов" у смт Гостомель Київської області.

За оцінками прокурорів, через знищення літака державі завдано майже 8,5 мільярда гривень збитків.

В Офісі генерального прокурора додали, що наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Мова йде про Сергія Бичкова, якого затримали у квітні цього року та одразу ж повідомили про підозру у вчиненні злочину. Також у березні йому було повідомлено про підозру за перешкоджання Нацгвардії у доступі до Гостомельского аеродрому для підготовки до його захисту.

Колишній гендиректор ДП "Антонов" Сергій Бичков Фото: УНІАН

Відомо, що 5 квітня співробітники Національної поліції повідомили колишньому гендиректору державного підприємства "Антонов" про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці вважають, що це призвело до знищення найбільшого у світі літака АН-225 та державних збитків на суму понад 8,4 млрд гривень.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії на територію України капітан екіпажу був готовий евакуювати "Мрію". За його словами, цьому завадило вище керівництво.