Відома голлівудська актриса відвідала українських біженців у Кишиневі, — ЗМІ (фото)

Крістін Девіс заявила, що глибоко вражена силою, проявленою українськими біженцями, адже їм доводиться коштувати своє життя заново.

Крістін Девіс, всесвітньо відома акторка і посол доброї волі Агентства ООН у справах біженців, 15 вересня відвідала Республіку Молдова, щоб зустрітися з українськими біженцями і молдовськими приймаючими громадами, повідомляє Unimedia.

Під час свого візиту актриса відвідала кілька місцевих структур підтримки біженців. Вона також зустрілася з жінками-біженками, які працюють у громадському центрі, що надає допомогу жінкам і дітям, які перебувають у складному становищі.

"Я була глибоко вражена силою, проявленою українськими біженцями в Молдові. Ніхто не планує ставати біженцем, залишати свої домівки, а подекуди й близьких, але, незважаючи на цей несамовитий досвід, багато хто відновлює своє життя в Молдові. Ця трансформація була б неможлива без доброти молдовського народу, який прийняв українських біженців, проявивши співчуття і підтримку", — заявила Крістін Девіс.

Фото: unimedia.info

Фото: unimedia.info

З моменту великомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року понад 6 мільйонів біженців з України перетнули кордони сусідніх країн і за їхніми межами. Понад 905 000 біженців і громадян третіх країн перетнули кордон із Республікою Молдова. Хоча більша частина біженців продовжила свій шлях до європейських країн, близько 117 000 з них вважали за краще залишитися в Республіці Молдова, більшість з них — жінки і діти.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що Україна і Молдова розвиватимуть спільний контроль на держкордоні. Сторони домовилися про розвиток контролю на спільному кордоні, обговорили прогрес у розвитку логістики в умовах блокування Росією "зернового коридору" в Чорному морі.

Крім цього, 18 серпня президентка Молдови Майя Санду в інтерв'ю RFI заявила, що її країна має намір допомогти Україні з транзитом зерна, після виходу Російської Федерації зі спеціальної угоди.