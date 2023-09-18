Продавав авіадеталі в РФ: у Нідерландах заарештували чиновника Міноборони, — ЗМІ

За словами журналістів, чиновника звинувачують в експорті запчастин у Росію через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та введення санкцій ЄС у лютому минулого року.

Чиновника з Міністерства оборони затримала служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) за звинуваченням у незаконному постачанні авіаційних деталей у Росію за посередництвом третіх країн, незважаючи на санкції, введені Європейським союзом проти Росії. Про це повідомило видання Euractiv.

Чоловіка віком 48 років із міста Арнема заарештували наприкінці серпня. Його 53-річний співучасник, який надав слідству інформацію, необхідну для виявлення причетності чиновника Міністерства оборони, був затриманий за день до цього і також перебуває під вартою.

"Слідча інформація призвела 30 серпня до обшуку за місцем проживання та арешту 48-річного чоловіка з Арнема. Його також підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії... шляхом експорту авіаційних деталей у Росію", — заявили у FIOD.

Обох чоловіків звинувачують в експорті запчастин у Росію через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року.

"За місцем його проживання вилучено документи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в Міністерстві оборони", — додали у відомстві.

Ця новина з'явилася за тиждень після того, як латвійський сайт розслідувань iStories опублікував матеріал про те, як західні компанії реекспортують запасні частини для літаків у Росію через треті країни, зокрема через литовські компанії.

Нагадаємо, що військовий аналітик Петро Черник розповів, що російській промисловості вдалося вибудувати складні ланцюги поставок необхідних мікросхем та електронних комплектуючих. У таких махінаціях задіяно понад 30 підставних фірм по всьому світу.