"Авіаційний канібалізм": Анатолій Храпчинський про реальність стратегічної авіації РФ

Удари безпілотників зробили так, що 2 пошкоджених літаки, найімовірніше підуть на деталі як донори, бо нові літаки РФ не здатна виготовляти.

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Після вдалих ударів безпілотників по російських стратегічних літаках виникає питання, а чи може Росія відновлювати, чи будувати нові бомбардувальники. Для відповіді на це питання Фокус поспілкувався з авіаційним експертом Анатолієм Храпчинським. Повне інтервʼю доступне за посиланням.

За словами Храпчинського, після ретельно спланованої операції, окупанти втратили 4 стратегічних бомбардувальники Ту-22, що видно по опублікованих в мережі супутникових знімках. Росія не здатна виготовляти нові Ту-22, Ту-95 чи Ту-160.

"Авіаційний канібалізм – це реальність, в якій знаходиться російська авіація. Якщо казати про втрати двох літаків, то це безповоротна втрата, а якщо брати ті, що отримали ушкодження, то це два нових донори. Чому так? З огляду на ті фото, що ми бачили, літаки неможливо відновити. Принаймні це економічно буде невигідно зробити. Далі, РФ не будує нові Ту-22М3, тобто на заміну двох знищених та двох пошкоджених літаків не прийде чотири нових літаки", — пояснив Фокусу експерт.

Він додає, що все що має Росія — це радянський спадок та передані з України Ту-160. Попри це здатність завдавати масованих ракетних ударів по українській території залишиться. Можливо, меншими групами й із залученням Ту-95 — найстарішого літака серед стратегічної авіації РФ.

Нагадаємо, Фокус розбирався, яких збитків зазнала РФ після ударів безпілотників по російській території.