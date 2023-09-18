Права людини в Росії "значно погіршилися" після початку війни, — експерт ООН

За словами Маріани Казарової, після вторгнення в Україну Москва ухвалила суворіші закони для покарання інакомислячих і ймовірних зрадників.

Експерт ООН Маріана Казарова 18 вересня заявила, що ситуація з правами людини в Російській Федерації значно погіршилася після повномасштабного вторгнення в Україну. За її словами, у РФ "серйозно обмежили" свободи і відбуваються"систематичні репресії" проти громадянського суспільства, повідомляє Reuters.

У своїй доповіді Казарова стверджує, що російська влада провела масові довільні арешти критиків війни, і затриманим загрожує смерть через "постійне застосування тортур і жорстокого поводження".

"Мирні зібрання, висловлення думки онлайн і офлайн, а також гарантії справедливого судового розгляду — це лише деякі з постраждалих свобод... Проти інакомислячих довільно застосовують низку адміністративних санкцій, а проти мирних протестувальників застосовують силу", — додала вона.

У своїх висновках доповіді експерт наголосила на нещодавніх законодавчих обмеженнях, які використовуються для того, щоб "заткнути рота громадянському суспільству і покарати правозахисників та інших осіб за їхню антивоєнну позицію". Після вторгнення Росії в Україну Москва ухвалила суворіші закони для покарання інакомислячих і ймовірних зрадників.

Маріана Казарова, колишня журналістка з Болгарії, яка керувала розслідуваннями під час двох чеченських воєн для Amnesty International, також згадала про спроби Росії перешкоджати її мандату, заявивши, що такі дії демонструють "відсутність політичної волі до виконання своїх зобов'язань у сфері прав людини".

Уперше 16-річна Рада ООН з прав людини (РПЛ) отримала мандат на перевірку одного з членів так званої "П5", які займають постійні місця в Раді Безпеки.

Що каже влада Росії

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки не може коментувати ситуацію, оскільки ще не бачив звіту.

Раніше Москва називала критику ситуації з правами всередині країни необґрунтованою і заперечувала напади на мирне населення в Україні, де, за її словами, вона проводить "спеціальну військову операцію" зі знищення військової інфраструктури.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що в ОП хочуть перезавантаження складу Радбезу ООН. За словами Михайла Подоляка, Москва незаконно займає місце в організації і користується своїм становищем. Під час Генасамблеї в США в ООН буде шанс усе змінити.

Раніше, 14 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на засіданні Радбезу ООН.