"Ліжко героя": у РФ придумали дивний спосіб "вшанувати пам'ять" убитих в Україні солдатів

У РФ практикують новий ритуал — росіяни зводять композиції, які являють собою спальню з тумбочкою, настінною полицею і ліжком, застеленим покривалом із військовою символікою.

У Російській Федерації був розроблений незвичайний і незвичний спосіб "вшанування" своїх військових, які брали участь у війні — "ліжко героя". Про це повідомив естонський блогер Wartranslated.

Так, товариші по службі ліквідованого в Україні окупанта з 76-ї дивізії ВДВ Івана Охтирського вирішили створити у своєму штабі його особистий куточок, виклавши в соцмережі відповідні фото.

При цьому йдеться не про звичайний меморіал з його знімками та особистими речами, а про цілу композицію, що являє собою спальню з тумбочкою, настінною полицею і ліжком, застеленим покривалом із символікою 175-го окремого розвідувального батальйону.

Ба більше, російським десантникам цього здалося замало, і вони вирішили викрутити градус абсурду на максимум, обгородивши свою дивну інсталяцію, як справжній "музейний експонат".

Нагадаємо, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрія Юсова, усі тези про те, що на Україну і РФ чекає затяжна війна, більше нагадують російську ІПСО, яка спрямована на зовнішню аудиторію. Усередині РФ поширюють інші меседжі.

Крім того, у Центрі протидії дезінформації розповіли, як росіяни проводять інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб ввести українців в оману і зачепити за живе. Серед актуальних тем — мобілізація та війна