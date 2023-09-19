Опублікували в МДІМВ: білоруський учений залишив "секретне" послання Путіну (фото)

За словами доцента Карлового університету в Чехії Іллі Лемешкіна, він хотів показати читачам у РФ і Білорусі, що існує "вишуканий" спосіб висловити свою позицію.

Білоруський учений секретно закодував фразу "Здохни, Путлер. Ні війні" у своїй науковій статті, яка була опублікована в журналі, що належить Московському університету. Про це сам учений розповів білоруському виданню "Салідарнасць".

Ілля Лемешкін, доцент Карлового університету в Чехії, написав статтю під назвою "Скільки книжок Ф. Скорини було опубліковано в Празі" у грудні 2022 року. Ця наукова праця присвячена Франциску Скорині, видатному діячеві епохи Відродження, який народився на території сучасної Білорусі.

Усередині статті вчений використовував "кодування" — акростих: перші літери кожного абзацу статті утворювали фразу "Здохни Путлер. Ні війні. І. Л.".

Примітно, що в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну вчений відправив свою статтю в журнал під назвою "Концепт: філософія, релігія, культура", який видає Московський державний інститут міжнародних відносин при Міністерстві закордонних справ РФ. У червні 2023 року стаття була опублікована на сайті цього журналу.

"Вирішив зробити все їхніми ж руками. Коли статтю надрукували, я написав у посольство Росії в Празі, попросив примірники, а на знак подяки запропонував надіслати в МДІМВ книжки Празького лінгвістичного гуртка. Я зібрав посилку, поклав туди 22 книжки (теж невипадково) "Портрета Франциска Скорини". Це була єдина можливість відправити в Росію книгу, заборонену в Білорусі. Приблизно за тиждень мені доставили 10 примірників дипломатичною поштою, а мої книги дійшли до МДІМВ", — розповів Лемешкін.

За словами вченого, таким чином, він хотів продемонструвати читачам у Росії та в Білорусі, що "існує вишуканий засіб".

"Воно допомагає висловити позицію навіть в умовах тоталітарного режиму", — резюмував учений.

Нагадаємо, 10 серпня Новополоцький суд заарештував на 20 діб білоруську підприємницю і власницю костюмерної майстерні Олену Зуброву. Причиною арешту стали "несанкціонований пікет" на сторінці у Facebook.

Також нагадаємо, що на початку серпня стало відомо, що у РФ оштрафували дівчину за публікації в соцмережах і сумку з креативним написом про Володимира Путіна. Також у силовиків виникли питання через її татуювання із собакою в райдужному шарфі.