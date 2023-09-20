"Прізвище не Кадиров": у ЛСР назвали ймовірного наступника глави Чечні (відео)

На думку радника з комунікації Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, охочих посісти місце Рамзана Кадирова буде багато, тому не виключена "боротьба за владу".

Наступником глави Чечні Рамзана Кадирова може стати російський політик Адам Делімханов. Про це сказав радник із комунікації легіону Олексій Барановський в інтерв'ю Radio NV 19 вересня.

"Претендент № 1 — Адам Делімханов, як ближній соратник, сподвижник Кадирова. Але все ж у нього прізвище не Кадиров, і його не висвятив Путін, тому боротьба за владу там теж буде", — сказав Барановський.

Представник політичного крила ЛСР вказав на те, що Кремль вкладає в Чечню дуже великі кошти, тому охочих очолити республіку після смерті Рамзана Кадирова буде багато.

Олексій Барановський також підкреслив, що за такого розкладу, не факт, що Адам Делімханов зможе утримати владу в Чечні.

Що відомо про Делімханова

Адам Делімханов є депутатом Державної думи Російської Федерації від партії "Единая Россия". У 2006-2007 роках він був заступником голови уряду Чеченської республіки.

У 2009 році Рамзан Кадиров назвав Адама Делімханова "людиною, яка може його змінити".

З 2014 року Делімханов перебуває під американськими санкціями через причетність до злочинної групи "Братське коло".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проти Делімханова також ввели санкції всі країни ЄС і ще низка держав. У 2022 році він отримав звання Героя Російської Федерації за участь у війні проти України.

У липні 2023 року в ГУР МО повідомили, що Адам Делімханов отримав поранення під час перебування на тимчасово окупованих територіях України. За словами представника відомства Андрія Юсова, в окупанта виникли проблеми з ногами.

Нагадаємо, 19 вересня ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов заявив, що Рамзана Кадирова могли отруїти спецслужби РФ або він самостійно почав вживати заборонені речовини, що й призвело до значного погіршення здоров'я.