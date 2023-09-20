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Приїхав до дядька: Кадиров записав ролик із Московської ЦКЛ, що "спростовує" (відео)

Ірина Ігнатова
Фото: Скриншот | Рамзан Кадиров біля ліжка хворого

На кадрах із лікарняної палати глава Чечні розмовляє з пацієнтом. У підписі до відео стверджується, що це дядько Кадирова, який наразі перебуває на лікуванні в Москві.

У середу, 20 вересня, в одному з телеграм-каналів глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова з'явилося нове відео, яке нібито спростовує чутки про його хворобу і смерть. Кадиров дійсно був у московській ЦКЛ, щоб провідати свого дядька Магомеда Абдулхамідовича, який проходить там курс лікування, ідеться в повідомленні.

"Друзі, цими днями наша сім'я дуже сильно переживала за дорогого ДЯДЮ Магомеда Абдулхамідовича Кадирова. Хвала Всевишньому, він уже йде на поправку. Під час мого робочого відрядження до Москви за першої ж нагоди я відвідав ЦКЛ, у якій застав його в доброму гуморі", — ідеться в підписі до відео.

На кадрах з лікарняної палати Кадиров розмовляє з чоловіком, який лежить на ліжку, чеченською мовою. Потім лікар повідомляє голові Чечні російською, що пацієнту доведеться лікуватися ще кілька тижнів. Після чого подальша розмова між присутніми в лікарняній палаті знову ведеться чеченською.

"Прокоментую заразом і чутки навколо стану мого здоров'я. Хвала Всевишньому, я живий і здоровий, і абсолютно не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас?", — пише телеграм-канал, в описі якого є тільки одна фраза — "Любіть Пророка, читайте салават!" — а на аватарі стоїть фото президента РФ Володимира Путіна.

Заради справедливості варто зазначити, що канал має аудиторію понад два мільйони підписників.

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Що відомо про зникнення Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров зник із публічного простору, після чого почали з'являтися чутки про невдалу операцію, перебування в комі і навіть смерть. Тим часом у соціальних мережах глави Чечні продовжують з'являтися нові пости і відео, хоча на публіці його не видно.

17 вересня у себе в телеграм-каналі Кадиров розмістив відео нібито з пробіжки в парку в Грозному.

Рамзан Кадиров

Британське видання Sky News спробувало встановити місцезнаходження Кадирова завдяки оприлюдненому відео і стверджує, що погода в ці дні не відповідала геолокації зйомки.

Місце зйомки відео

Того ж дня, 17 вересня, чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв написав у своєму телеграм-каналі, що Кадиров мертвий.

Пост Абубакара Янгулбаєва в телеграм-каналі

Раніше чеченська діаспора заявила, що Рамзан Кадиров уже кілька днів перебуває в комі, і московські лікарі не можуть йому допомогти. В українській розвідці розповіли, що стан політика викликаний загостренням хвороб.