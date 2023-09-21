На зміну Міллі: Сенат підтримав кандидатуру генерала Брауна на пост глави Генштабу США

Раніше американські сенатори не могли розпочати голосування про затвердження нового керівника Генштабу через блокування процесу з боку республіканця Томмі Тубервілла.

У середу, 20 вересня, більшість членів Сенату США підтримала кандидатуру глави ВПС США генерала Чарльза Кью Брауна-молодшого на посаду керівника Генштабу США. Він замінить на цій посаді Марка Міллі, який обіймав її з 2019 року. Про це повідомляє Reuters.

Сенат підтримав кандидатуру президента Джо Байдена на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів 83 голосами проти 11. Це стало можливим завдяки процедурному маневру, який використав лідер більшості, демократ Чак Шумер, щоб обійти блокаду з боку сенатора-республіканця Томмі Тубервілля.

"Тубервілл почав блокувати затвердження на керівні посади в Пентагоні в березні на знак протесту проти політики, що проводиться керівництвом Міністерства оборони. У березні 2022 року Пентагон став надавати оплачувані відпустки і відшкодовувати витрати військовослужбовцям, які змушені були відвідувати інші штати, наприклад, щоб зробити аборт", — пише видання.

Як зазначив Reuters, у Пентагоні заявляли, що блокування Тубервіллем сотень кандидатів на керівні посади в Міністерстві оборони може мати далекосяжні наслідки для ЗС США, оскільки це зачіпає інтереси військовослужбовців і членів їхніх сімей та завдає шкоди національній безпеці.

"Затвердження генерала Брауна означає, що чорношкірі американці вперше посідають дві верхні позиції в Пентагоні, що є важливою віхою для установи, у керівництві якої переважають білі чоловіки", — підкреслюється в інформації агентства.

Шумер також розчистив шлях для голосування в Сенаті щодо ще двох кандидатур від президента Байдена — генерала Ренді Джорджа на посаду начальника штабу армії та генерала Еріка Сміта на посаду наступного коменданта морської піхоти.

"Уже давно час затвердити понад 300 інших військових кандидатів", — заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Хто такий Чарльз Браун

Чарльз К'ю Браун, креатура президента США Джо Байдена — колишній військовий льотчик, чий досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні стане в пригоді Вашингтону на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Китаєм. Він стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цю посаду Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому. Раніше Браун був першим в історії Збройних сил США афроамериканцем, затвердженим 2020 року на посаді головнокомандувача ВПС.

"Генерал Браун — воїн, що походить із гордого роду воїнів. Він знає, що означає бути в епіцентрі битви і як зберігати спокій, коли все стає важко, наприклад, коли ваш F-16 горів, а ви повернулися на базу у Флориді 1991 року", — наводить слова Байдена CBS News.

Будучи начальником штабу ВПС, Браун уже був членом Об'єднаного комітету начальників штабів, де займався підготовкою та оснащенням майже 700 тисяч військовослужбовців, резервістів, гвардійців і цивільних сил як у США, так і за кордоном.

Як зазначив президент, Браун почав військову службу як пілот-командир, налітавши понад 3000 годин, зокрема 130 бойових. Він отримав ступінь бакалавра цивільного будівництва в Техаському технологічному університеті. До того як стати начальником штабу ВПС, Браун був командувачем Тихоокеанських ВПС Індо-Тихоокеанського командування США.

Чарльз Браун замінить генерала Марка Міллі, який був призначений 2019 року тодішнім президентом Дональдом Трампом. Голова обіймає посаду на розсуд президента на чотирирічний термін.

Нагадаємо, Фокус писав, що, за словами генерала Марка Міллі, слід приготуватися до довгої війни в Україні. Ще в серпні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США наголошував на тому, що ця війна є боротьбою за виживання і не став коментувати можливість мирних переговорів до закінчення контрнаступу.

Також Фокус писав, що Ллойд Остін оцінив контрнаступ України, зазначивши, що ЗСУ "досягли стійкого прогресу".