Наступ ЗСУ буде довгим, але росіяни вже зазнали важких втрат, — Міллі

За словами американського топофіцера, російські окупаційні сили відчувають серйозні складнощі — низький моральний дух, тертя командування і порушена логістика. При цьому українські війська повільно, але впевнено просуваються.

Related video

Наступ Сил оборони України відбуватиметься повільно і протягом тривалого часу, при цьому російські війська вже зазнали значних втрат. Про це 18 серпня повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, пише The Washington Post.

"Росіяни перебувають у важкому становищі. Вони зазнали величезних втрат. Їхній моральний дух не дуже високий. Їхнє керівництво сумнівне і нестабільне, залежно від типу підрозділу", — зазначив Міллі.

За словами генерала, існує значна кількість суперечок на стратегічному рівні в командуванні окупантів. Логістика також перебуває в незадовільному стані.

Міллі додав, що ще кілька місяців тому він прогнозував, що контрнаступ ЗСУ буде тривалим, кривавим і плавним. Нині ці прогнози справджуються, але, як сказав Міллі, Україна продовжує битися і вести важкий бій.

Міллі також пояснив, що для України ця війна є боротьбою за виживання, але для решти Європи, світової спільноти та США суть полягає в підтримці міжнародних норм і правил.

"Те, що зробив Путін, — це лобова атака на ті правила міжнародного порядку, які існують уже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни", — підкреслив Міллі.

За словами американського генерала, якщо результатом війни буде вільна і незалежна Україна зі збереженням територіальної цілісності, це потребуватиме значних зусиль і часу.

Щодо дипломатичних зусиль із врегулювання конфлікту в Україні, Міллі відмовився робити коментарі щодо майбутніх подій і поточних переговорів. Він вважає, що зараз ще рано говорити про такі питання, оскільки поточний контрнаступ ще не завершився, і потрібно дочекатися розвитку подій.

Контрнаступ України — останні новини

За даними ЗМІ, ЗСУ просуваються в напрямку окупованого міста Токмак Запорізької області, яке відкриє шлях на Мелітополь на південний схід.

Ситуація на Запорізькому напрямку Фото: deepstatemap.live

Повідомлялося, що Сили оборони пройшли мінне поле на північ від Токмака і вступили в бій із першою лінією оборони ЗС РФ, яка утримує місто.

Раніше, 17 липня, ЗМІ повідомляли, що під час звільнення села Старомайорське Донецької області Сили оборони України могли втратити 31 одиницю бронетехніки.

Днем раніше, 16 серпня, американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті підтвердив звільнення селища Урожайне Донецької області.

Також 16 серпня стало відомо, що Сили оборони наближаються до передової позиції ЗС РФ біля села Роботине Запорізької області.

Нагадаємо, 16 серпня військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що стратегія флангових атак виявилася найбільш результативною в операції наступу. При цьому він зазначив, що контрнаступ ускладнює дефіцит артилерії у Сил оборони.

Раніше, 9 серпня ЗМІ писали, що касетні боєприпаси дали імпульс Силам оборони у відвоюванні захоплених Росією територій.