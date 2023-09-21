В Британії шпигунський скандал: трьох болгар звинуватили у зборі даних для РФ (фото)
Відомо, що всі п’ятеро шпигунів постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.
Прокуратура Великої Британії підозрює п'ятьох громадян Болгарії у шпигунстві на користь Росії. Їм висунуть звинувачення. Про це повідомляє Sky News.
Серед підозрюваних троє чоловіків і дві жінки:
- Орлін Русев, 45 років;
- Бізер Джамбазов, 41 рік;
- Катрін Іванова, 31 рік;
- Іван Стоянов, 31 рік;
- Ваня Габерова, 29 років.
У лютому Русеву, Джамбазову та Івановій висунули звинувачення у зберіганні підроблених документів, що засвідчують особу, з неправомірним умислом. Звинувачення були висунуті після розслідування столичної поліції.
Русєв переїхав до Великобританії у 2009 році і три роки працював технічним спеціалістом у сфері фінансових послуг.
У його профілі на LinkedIn зазначено, що надалі він володів фірмою, яка займається радіорозвідкою, тобто перехопленням повідомлень та електронних сигналів.
Крім того, Русєв, чиє останнє офіційне місце проживання – котедж у приморському місті Ярмут, стверджував, що раніше працював радником міністерства енергетики Болгарії.
Сусіди Джамбазова та Іванова, які мешкали в лондонському районі Герроу, сказали поліції, що вони жили разом, як сімейна пара.
Джамбазов працював водієм у лікарнях, а Іванова на своїй сторінці у LinkedIn стверджує, що була лаборантом у приватній медичній компанії.
Ця пара переїхала до Британії близько десяти років тому. Вони були керівниками громадської організації, що допомагає громадянам Болгарії, зокрема знайомлячи їх з культурою та нормами британського суспільства.
Ваня Габерова – лауреатка нагород з косметології. Вона є "спеціалісткою із нарощування вій" і "акредитованою викладачкою з нарощення вій" та отримала багато нагород у Великобританії, Болгарії, а також у Росії.
Голова спеціального відділу боротьби зі злочинністю та протидією тероризму CPS Нік Прайс заявив, що всіх їх звинуватить у "змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року".
Усі п’ятеро постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.
Нагадаємо, 8 вересня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що чисельність російських шпигунів у США залишається "занадто великою", попри всі спроби їх викорінити.