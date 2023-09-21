В Британії шпигунський скандал: трьох болгар звинуватили у зборі даних для РФ (фото)

Відомо, що всі п’ятеро шпигунів постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.

Прокуратура Великої Британії підозрює п'ятьох громадян Болгарії у шпигунстві на користь Росії. Їм висунуть звинувачення. Про це повідомляє Sky News.

Серед підозрюваних троє чоловіків і дві жінки:

Орлін Русев, 45 років; Бізер Джамбазов, 41 рік; Катрін Іванова, 31 рік; Іван Стоянов, 31 рік; Ваня Габерова, 29 років.

У лютому Русеву, Джамбазову та Івановій висунули звинувачення у зберіганні підроблених документів, що засвідчують особу, з неправомірним умислом. Звинувачення були висунуті після розслідування столичної поліції.

Русєв переїхав до Великобританії у 2009 році і три роки працював технічним спеціалістом у сфері фінансових послуг.

У його профілі на LinkedIn зазначено, що надалі він володів фірмою, яка займається радіорозвідкою, тобто перехопленням повідомлень та електронних сигналів.

Крім того, Русєв, чиє останнє офіційне місце проживання – котедж у приморському місті Ярмут, стверджував, що раніше працював радником міністерства енергетики Болгарії.

Сусіди Джамбазова та Іванова, які мешкали в лондонському районі Герроу, сказали поліції, що вони жили разом, як сімейна пара.

Перед судом постануть п'ятеро шпигунів, які працювали на РФ

Джамбазов працював водієм у лікарнях, а Іванова на своїй сторінці у LinkedIn стверджує, що була лаборантом у приватній медичній компанії.

Перед судом постануть п'ятеро шпигунів, які працювали на РФ

Ця пара переїхала до Британії близько десяти років тому. Вони були керівниками громадської організації, що допомагає громадянам Болгарії, зокрема знайомлячи їх з культурою та нормами британського суспільства.

Ваня Габерова – лауреатка нагород з косметології. Вона є "спеціалісткою із нарощування вій" і "акредитованою викладачкою з нарощення вій" та отримала багато нагород у Великобританії, Болгарії, а також у Росії.

Перед судом постануть п'ятеро шпигунів, які працювали на РФ

Голова спеціального відділу боротьби зі злочинністю та протидією тероризму CPS Нік Прайс заявив, що всіх їх звинуватить у "змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року".

Усі п’ятеро постануть перед Вестмінстерським магістратським судом 26 вересня.

Нагадаємо, 8 вересня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що чисельність російських шпигунів у США залишається "занадто великою", попри всі спроби їх викорінити.