Гуляв по Мангеттену: Арестовича побачили на вулицях Нью-Йорка, — нардеп (відео)

Народний депутат Олексій Гончаренко показав Олексія Арестовича на вулицях США, попри дію заборони на виїзд військовозобов'язаним чоловікам під час мобілізації в Україні.

На вулицях Мангеттена в Нью-Йорку помітили колишнього радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича. Відео з нібито блогером опублікував 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Він зазначив що не знає цілі його перебування в США. Гончаренко іронічно натякнув, що в Арестовича "дуже важливе відрядження, і він працює над постачанням ракет ATACMS для України".

"Учора на вулицях Мангеттена в Нью-Йорку помітили колишнього радника глави ОП Андрія Єрмака Олексія Арестовича", — йдеться в повідомленні.

Сам Арестович у своїх соцмережах наразі не коментував перебування в США.

Мобілізація та виїзд чоловіків: заява Арестовича

Олексій Арестович вважає, що мобілізація в Україні не є досконалою. У розмові з журналістом Василем Головановим він заявив, що українська держава проводить мобілізацію не найідеальнішим чином. Процес набору до війська викликає багато запитань і невдоволення в громадян, але через недостатню та незадовільну комунікацію з боку держави їх стає ще більше.

Особливо йому не сподобалася заборона виїзду для чоловіків. На його думку, мобілізацію можна проводити тонше, як і підходити до заборони на виїзд чоловіків за кордон, яка прямо суперечить одній із основних ідей України — свободі. За його словами, варто виробити механізм, який надає можливість вільно їздити в інші держави, але за потреби можна було призивати людину до лав української армії.

Нагадаємо, 12 вересня Арестович заявив, що міг врятувати Краматорськ від окупації. Ексрадник Офісу президента розповів, що знімав фільм і випадково побачив захоплення мерії Краматорська бойовиками. Він нібито вирушив до "найкращих спецпризначенців" України, але керівництво стало на заваді операції зі звільнення.