Гучний секс-скандал у Польщі: священники влаштували оргію і довели до непритомності "хлопця-повію"

На свою гулянку польські священники викликали чоловіка-повію і прийняли віагру. Під час оргії жигало знепритомнів.

У Польщі стався гучний секс-скандал за участі священників і "хлопчика за викликом". Останній під час розгульного бенкетування знепритомнів, а медики, яких викликали на місце події, не могли до нього підступитися через опір духовенства. Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

Як пише ЗМІ, місцем для оргії священнослужителі обрали Парафію Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві Гурнічій. Джерело видання розповідає, що на гулянку духовенство вирішило викликати хлопця-повію, а для покращення відчуттів священнослужителі прийняли таблетки для підвищення потенції.

У якийсь момент працівник індустрії з надання сексуальних послуг знепритомнів. Коли медики прибули на місце оргії, вони не одразу змогли дістатися до пацієнта, оскільки духовенство чинило опір.

Медикам довелося викликати на підмогу правоохоронців.

Справою вже зацікавилася Сосновецька районна прокуратура Польщі. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ненадання медичної допомоги людині, яка її потребувала, і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Подібне діяння карається позбавленням волі до трьох років.

Сосновецька єпархіальна курія проводить власне розслідування.

"Про результати роботи комісії буде поінформовано єпископа-ординарія. Після завершення її роботи та встановлення обставин інциденту будуть вжиті відповідні заходи, передбачені канонічним правом", — йдеться у повідомленні.

У четвер польські пожежники повідомили, що в храмі, де сталась оргія, спалахнула пожежа. Займання загасили, потерпілих немає. ПольськіЗМІ не виключають, що це може бути пов'язано із гучним скандалом.

Нагадаємо, що Львівська обласна державна адміністрація хотіла організувати для своїх працівників у робочий час тренінг, присвячений сексуальному вихованню. Через це стався скандал у мережі.