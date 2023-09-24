Вбила сімох немовлят: нові подробиці страшного злочину медсестри з Британії (фото)

Люсі Летбі відбуває довічне ув'язнення за вбивство семи немовлят і замах на вбивство ще шести

Жінка, за чиєю дитиною доглядала медсестра-вбивця Люсі Летбі в 2014 році, знайшла фото її доньки з від’єднаною від носа трубкою для годування. Світлину зробила Люсі Летбі і підписала її "Спіймали на місці злочину". Про це пише Mirror.

Батьки побоюються, що їхня донька, яка народилася недоношеною у вересні 2014 року, а згодом у неї діагностували церебральний параліч, могла стати хворою через дії медсестри, і тому вимагають проведення розслідування.

Немовля з відключеним зондом

Після винесення обвинувального вироку медсестрі жінка знайшла знімок Polaroid, зроблений Летбі, на якому її дитина спить у лікарняному ліжечку з зондом для годування, від’єднаним від її носа, датований 25 жовтня 2014 року. На зворотному боці зображення є слова: "Спіймана на місці злочину. [Ім’я дитини] вирішила, що вона вже велика дівчинка і її більше не потрібно годувати через зонд".

Записка Люсі Летбі

Викриття завдяки записці сталося, коли інша мама, Емілі Морріс, закликала поліцію розслідувати смерть її одномісячного сина Елвіна, який помер у 2013 році, і про якого також піклувалася Летбі. Медсестра написала повідомлення в його книзі про хрестини, у якому було написано: "Елвіну, з любов'ю у твій особливий день".

Експерт з почерку підтвердив, що медсестра написала обидві записки.

Порівнюючи повідомлення про Елвіна з непідписаною запискою на Polaroid, залишеною в 2014 році, Трейсі Трасселл, графолог-консультант Handright, сказала: "Немає жодних сумнівів, що один і той самий автор написав обидві нотатки".

Лист, який писала Люсі Летбі

Після арешту Люсі Летбі детективи виявили в її будинку папірці з повідомленнями, які містили такі фрази, як "Я зла, я це зробила", "Я не заслуговую на маму і тата", "Ненавиджу себе" і "Я жахлива зла людина".

Через день після того, як Летбі залишила записку 2014 року, мама дівчинки готувалася до виписки її дитини, коли приїхала та побачила, що стан здоров’я доньки швидко погіршується. Вона розповіла: "Я кричала, щоб вони відкрили інкубатор, щоб надіти їй кисневу маску. Їй довелося зробити люмбальну пункцію, потім її знову помістили в реанімацію. Жодної інфекції не було виявлено". Після народження дитині робили сканування мозку, і результати були у нормі.

Однак через вісім місяців, у травні 2015 року, жінка відвідала консультанта після того, як зрозуміла, що її доньці важко сидіти прямо. МРТ підтвердила, що у неї ураження головного мозку з церебральним паралічем.

Поліція графства Чешир повідомила, що зараз розглядає інші справи, пов’язані з немовлятами, за якими свого часу наглядала Люсі Летбі.

Справа Люсі Летбі

Медсестру Люсі Летбі, винну в убивстві семи новонароджених, 21 серпня 2023 року засудили до довічного ув'язнення без права на помилування або дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у британській правовій системі.

Вона вбивала новонароджених, вводячи їм повітря шприцом, від червня 2015 по червень 2016 року, коли працювала в лікарні графині Честерської. Летбі також була визнана винною у спробі вбивства ще шести немовлят у неонатальному відділенні лікарні з використанням таких методів, як навмисне введення ним повітря, перегодовування та отруєння інсуліном.

Присяжні не змогли визначитися із вердиктом щодо звинувачень у 6 замахах на вбивство немовлят. Прокурори попросили 28 днів, щоб вирішити, чи добиватимуться повторного судового розгляду за цими пунктами.

Люсі Летбі

Згідно зі свідченнями свідків, Летбі вбила одну недоношену дівчинку з четвертої спроби, після чого відправила її батькам листівку з висловлюванням співчуття.

До січня 2015 року статистика смертності немовлят у неонатальному відділенні лікарні графині Честерської була такою ж як і в решті таких спеціалізованих медзакладів, але протягом наступних півтора року кількість померлих немовлят різко зросла".

Це зростання помітили консультанти лікарні. Крім того, їх стало турбувати те, що діти, які знепритомніли, не реагували на своєчасну реанімацію, але потім деякі з них несподівано і повністю одужували.

Хоча причин незвичайних смертей, різких погіршень і таких же різких одужань знайти так і не вдалося, у них був один спільний знаменник: присутність однієї з неонатальних медсестер. Цією медсестрою була Люсі Летбі.

В результаті адміністрація лікарні закликала на допомогу поліцію, яка провела ретельне та ретельне слідство.

Вбивство з четвертої спроби

Попри те, що правоохоронці не змогли встановити точних причин незвичайних смертей, різких погіршень і таких же різких одужань, втім, вони змогли з'ясувати, що всі новини відбувалися під час чергування однієї з неонатальних медсестер — Люсі Летбі.

Одну дитину медсестра змогла вбити лише з четвертої спроби. Спершу вона ввела дитині повітря, але спрацювала сигналізація. Під час другої спроби інший співробітник лікарні помітив, що медсестра стояла поруч з інкубатором дівчинки і спокійно сказала, що дитина чомусь виглядає блідою. Чергова медсестра ввімкнула світло, побачила, що дівчинка не дихає, але зуміла її врятувати. Після третьої спроби у дитини знову виявили надлишок повітря у шлунку і тимчасово перевели до іншої лікарні, де її змогли стабілізувати, а потім знову транспортували до Честера.

Коли після четвертої спроби спрацювала медична сигналізація, Летбі знову опинилася поряд із інкубатором. Уранці дівчинка померла.

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