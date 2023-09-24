Підкреслили патріотизм: українські фігуристи відмовилися вітати росіян із перемогою (відео)

На змаганнях перемогли Анастасія Мєтєлкіна та Лука Берулава, які народилися в Росії, проте зараз вони представляють Грузію.

Українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта вибороли срібні медалі на юніорському Гран-прі з фігурного катання, що пройшов у Будапешті. Після цього вони підкреслили свою патріотичність особливим чином. Про це стало відомо з Twitter-акаунта Base of Ukrainian sports.

Переможцями змагання стали Анастасія Мєтєлкіна та Лука Берулава, які народилися в Росії, проте зараз представляють Грузію.

Під час церемонії нагородження екс-росіяни привіталися з бронзовими призерами, після чого хотіли пообійматися з українцями, але привітань не отримали, і, похнюпивши голови, піднялися на п'єдестал.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що РФ і Білорусь не запросили на Олімпійські ігри 2024 року. Запрошення на Олімпійські ігри було надіслано 203 країнам. Традиційно їх розсилають за рік до старту змагань.

Також 28 березня Міжнародний олімпійський комітет пропонував, щоб на спортивних змаганнях від РФ і Білорусі виступали тільки ті спортсмени, які не підтримують війну в Україні і не є військовослужбовцями.