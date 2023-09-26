Німеччина вдвічі скоротить витрати на біженців у 2024 році: подробиці

За даними журналістів, федеральний уряд ФРН скоротить витрати на підтримку біженців із 3,75 мільярда євро до приблизно 1,7 мільярда євро.

Німеччина планує скоротити обсяг федеральної допомоги, що виділяється штатам на прийом та інтеграцію біженців на тлі зростаючої інфляції після багатьох років великих витрат. Про це пише Reuters 25 вересня з посиланням на джерела в уряді.

Повідомляється, що у 2024 році Берлін виділить регіонам максимум 1,7 мільярда євро на забезпечення біженців. У 2023 році ця цифра становила 3,75 мільярда євро.

Як зазначають журналісти, федеральний уряд не дав обіцянок, що надалі фінансування відповідатиме рівню 2023 року.

За словами представника міністерства фінансів, переговори федерального уряду і влади штатів на цю тему не дали результатів.

"По суті, штати несуть відповідальність за розміщення і догляд за біженцями", — сказав співрозмовник видання.

Автори публікації також зазначають, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 1 мільйон осіб шукали притулку в Німеччині, а їхнє фінансування завдало шкоди містам і муніципалітетам країни.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 19 вересня, Польща наступного року може скоротити обсяг допомоги, що надається біженцям з України. Прессекретар польського уряду Петр Мюллер зазначив, що деякі види підтримки для українців не будуть продовжені.

Заступник міністра соціальної політики Дар'ї Марчак 19 вересня зазначила, що українські біженці, які наразі мешкають за кордоном, зможуть оформити виплати, передбачені для вимушено переміщених осіб, після того, як повернуться в Україну.