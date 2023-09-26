"Живий, здоровий": Собчак показала Кадирова і розповіла про погрози на свою адресу (фото)

За словами російської журналістки, голова Чечні "заборонив" обговорювати його сім'ю після оприлюднення відео, де його син Адам побив уродженця України, якого звинувачують у спалюванні Корану.

Російська журналістка Ксенія Собчак стверджує, що ввечері 25 вересня вона провела розмову з головою Чечні Рамзаном Кадировим, який, за повідомленнями низки ЗМІ та української військової розвідки, можливо, серйозно хворий або навіть перебуває в комі. Розмова, за її словами, тривала 40 хвилин і була здійснена через відеозв'язок. Про це вона розповіла в своєму Telegram-каналі "Кровавая барыня".

Собчак навіть опублікувала скриншот цієї розмови, яка нібито відбувалася через відеозв'язок, хоча не надала фрагмент відео.

Журналістка повідомила, що Кадиров зв'язався з нею через її звернення до розслідування інциденту, пов'язаного із сином голови Чечні. 15-річний Адам Кадиров напав на Микиту Журавля, фігуранта справи про спалення Корану, який перебуває в СІЗО в Грозному. Відеозапис побиття було розміщено на офіційній сторінці Кадирова-старшого.

Собчак представила зміст розмови з Кадировим, де, за її твердженнями, він сказав, що не карав свого сина за подію, а навіть пишається ним, вважаючи, що "він вчинив як справжній чоловік". Однак, якщо суд визнає Адама винним, його буде покарано відповідно до закону.

Кадиров, за словами Собчак, дозволив їй писати про нього "що завгодно", але "заборонив" обговорювати його сім'ю, і за це журналістка вже отримала "попередження". Вона також стверджує, що голова Чечні не погодиться дати їй інтерв'ю.

При цьому, Собчак повідомила, що поки що не виїжджатиме з країни, але "напише заяву", але не уточнила, до якого органу.

Скріншот відеодзвінка Рамзана Кадирова і Ксенії Собчак Фото: Ксенія Собчак/Telegram

"Розмову опублікувати дозволив, я запитала кілька разів. Скриншот опублікувати теж дозволив, тут теж запитала кілька разів. Живий, здоровий, не нейромережа, дуже енергійно їв горішки кеш'ю. Редакцію поки з Росії вивозити не буду, але закордонні паспорти всі приготували. Заяву, по ходу, доведеться писати. Схрестила пальці, щоб перевірку почали за повідомленнями в ЗМІ, інакше піду сама", — резюмувала Собчак.

Що відомо про стан Рамзана Кадирова

15 вересня повідомлялося, що у Кадирова можуть бути проблеми з нирками через можливе отруєння. Російські політики та журналісти не виключають тієї обставини, що його могли отруїти.

19 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що здоров'я Рамзана Кадирова не в найкращому стані й оцінюється як важке. У майбутньому це може призвести до дестабілізації в Кремлі.

Наступного дня, 20 вересня, в Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео, яке нібито має спростувати чутки про його хворобу. Голова Чечні був у московській ЦКЛ, щоб провідати свого дядька Магомеда, який проходить там курс лікування.