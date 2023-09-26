Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки "Я – русский" на авто

Місцеві правоохоронці звернулися до громадян з проханням повідомляти про виявлення автівок із символікою, яка прославляє агресію Росії.

Латвійська поліція штрафуватимуть за розміщені на авто наліпки "Я – русский" та іншу символіку, яка висловлює підтримку чи прославляє російську агресію проти України. Про це поліція Латвії повідомила у своєму Twitter у понеділок, 25 вересня.

Правоохоронці заявили, що при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз'яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

У поліції Латвії пояснюють, що будь-яке героїзування військової агресії, у тому числі розміщення на автівках написів російською мовою, наприклад – "Я русский/русская", означає прославляння військової агресії чи підтримку воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Також поліція просить громадян повідомляти про виявлення автівок із символікою, яка прославляє російську агресію.

Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки "я — росіянин"

Відомо, що Латвія з 12 вересня 2023 року зупинила пропуск транспортних засобів на російській реєстрації. Ба більше, подекуди поліція навіть буде конфісковувати автомобілі.

Нагадаємо, що із 17 вересня 2023 року в Польщі діє заборона на в'їзд автомобілів із російськими номерами.

Також 6 липня посольство РФ у Німеччині повідомило, що співробітники німецьких митниць вилучають у росіян особисті автомобілі, зареєстровані в країні-агресорці.