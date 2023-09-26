Соцмережа Ілона Маска є найбільшим джерелом російської дезінформації, — Єврокомісія

Євросоюз оприлюднив звіти про те, як кожна з великих технологічних компаній, включаючи Facebook (Meta Platforms Inc.), Google (Alphabet Inc.) і TikTok (ByteDance Ltd.), справляється у боротьбі з дезінформацією.

У звіті Єврокомісії стосовно дотримання стандартів кодексу поведінки з фейковою інформацією соцмережу X (раніше Twitter), яка належить мільярдеру Ілону Маску, було названо найбільшим засобом поширення дезінформації. Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова віцепрезидентки Єврокомісії Віри Журової.

"Х, колишній Twitter, який більше не підпадає під дію добровільного кодексу поведінки, є платформою з найбільшою кількістю дезінформаційних постів. Пілотний проєкт також засвідчив, що суб’єкти дезінформації мають значно більше підписників, ніж їхні колеги, які не використовують дезінформацію, і, як правило, приєднуються до платформи пізніше, ніж користувачі, які не використовують дезінформацію", — підкреслила вона.

Журова закликала Х дотримуватися жорстких законів і згаданого кодексу, метою якого є встановлення галузевих стандартів для перевірки фактів та інших заходів. Блок також реалізував пілотний проєкт з метою оцінити масштаби проблеми. Тож єврочиновниця наголосила, що ЄС спостерігає за тим, що робить Маск.

Посадовиця також заявила, що наплив російської дезінформації особливо значний у Словаччині, де цієї суботи, 30 вересня, мають відбутися парламентські вибори.

"Словаччина була обрана як країна, де є благодатний ґрунт для успіху російських прокремлівських і провоєнних наративів. Вибори цього тижня стануть тестом, оскільки підхід Росії до війни в Україні є лінією розколу", — додала віцепрезидентка.

Як пише видання, Європейський Союз закликав платформи Кремнієвої долини підвищити свою пильність у боротьбі з російськими наративами, що особливо небезпечно напередодні національних та європейських виборів, що відбудуться наступного року.

"Ця зброя масової маніпуляції вартістю кілька мільйонів євро, спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Дуже великі платформи мають враховувати цей ризик. Тим більше, що ми маємо очікувати: Кремль та інші будуть активними перед нашими європейськими виборами", — наводить Bloomberg слова Журової.

Вона відзначила, що більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС у цьому напрямі й вже зробили певні кроки, щоб активізувати свої зусилля у боротьбі з фейковою інформацією після тиску з ЄС. Так, Google повідомила, що за перші чотири місяці року припинила діяльність понад 400 каналів, залучених до операцій російського інформаційного впливу. Крім того, платформа Meta заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.

Нагадаємо, що минулого місяця набув чинності новий закон ЄС, що регулює контент на цифрових платформах.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск хоче зробити соцмережу Х повністю платною.

Крім того, на початку вересня журналісти інформували, що політика власника X Ілона Маска призвела до кращого поширення російської пропаганди. Мільярдер пом'якшив правила розміщення контенту і скоротив штат співробітників служби безпеки.