"Дуже велика країна": у партії Шольца заявили, що Україна не зможе потрапити до ЄС до 2029 року

У Берліні не очікують, що Україна зможе вступити до Європейського союзу до 2029 року. Про це повідомила головна кандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту Катаріна Барлі, пише видання Spiegel.

За її словами, Україна занадто велика країна, а тому ЄС поки що не готовий прийняти її. Барлі вважає, що союз потребує реформування.

"Якщо ми нічого не змінимо в Європейському Союзі, я не бачу, що це станеться", — сказала Барлі.

За її словами, у Європарламенті мають думати не тільки про Україну, а й про сам ЄС. Так, політикам потрібно знайти спосіб прийняти таку велику країну як Україна.

Барлі заявила, що сільськогосподарський сектор України настільки великий, що, якщо ухвалити її просто зараз, то сільськогосподарські субсидії ЄС почнуть отримувати тільки вона і ще одна держава.

"Ми маємо змінитися", — наголосила Барлі.

