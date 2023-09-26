У РФ підлітка насильно відвезли до психлікарні, за вимогу покарати сина Кадирова — ЗМІ

За інформацією російського інтернет-видання, Єгора Давидова насильно відвезли на обстеження в психіатричну лікарню через вимогу покарати Адама Кадирова, який у Грозному побив ув'язненого.

У Російській Федерації 14-річного хлопця насильно відвезли до психлікарні через вимогу притягнути до відповідальності сина Кадирова Адама, повідомило 26 вересня російське суспільно-політичне інтернет-видання Sota.Vision.

За інформацією кореспондента, до Єгора Давидова у квартиру, де він проживає з мамою та бабусею, увірвався, озброєний кийками та електрошокерами, Спеціальний загін швидкого реагування РФ (СОБР) через його коментар у соціальних мережах. Хлопець разом із другом деякий час тримали двері кімнати і не пускали оперативників.

"Хлопчик спробував блокувати двері разом зі своїми 14-річним і 10-річним друзями. Наразі Давидова затримано, його відвезли до психіатричної лікарні на обстеження", — ідеться в повідомленні.

Також канал повідомляє, що раніше Давидов брав участь у захисті Бітцевського і Троїцького лісів.

Що цьому передувало

Як повідомлялося раніше, син глави Чечні Рамзана Кадирова міг побити в СІЗО Грозного жителя Волгограда Микиту Журавеля, який спалив Коран на тлі мечеті. На цей скандал відреагувала омбудсмен РФ Тетяна Москалькова.

За її словами, до неї надійшло звернення від обвинуваченого Микити Журавеля. Він стверджує, що до них у СІЗО в Грозному завітав із візитом син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров і побив його. Москалькова повідомила, що вже надіслала звернення своєму колезі з Чечні Мансуру Солтаєву, щоб той негайно розібрався із ситуацією.

Омбудсмен Чеченської Республіки розповів, що він приїхав у СІЗО, щоб також поспілкуватися з жертвою з цього питання і з'ясувати більше подробиць. Виявилося, що на зустрічі був присутній і глава Чечні Рамзан Кадиров, а після того, як він покинув кабінет, 15-річний Адам Кадиров його побив.

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Сам Рамзан Кадиров підтримав незаконні дії свого сина і так прокоментував побиття Журавеля: "Побив і правильно зробив. Ба більше, я вважаю, що той, хто зазіхнув на будь-яке Священне Писання, зокрема той, хто демонстративно спалює його, хто образив цим десятки мільйонів громадян нашої великої країни, має понести суворе покарання".

Нагадаємо, 26 вересня Фокус писав, що Ксенія Собчак показала Рамзана Кадирова і розповіла про погрози на свою адресу. За словами російської журналістки, глава Чечні "заборонив" обговорювати його сім'ю.

Раніше, 8 липня повідомлялося, що Рамзан Кадиров посеред війни залишив пост глави Чечні через літню відпустку. На час його відсутності виконувати обов'язки глави Республіки буде глава Кабміну регіону Муслім Хучієв.