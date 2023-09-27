"Ми не разом": дружина Саакашвілі вперше відвідала політика в Грузії (фото)

Жінка зауважила, що зараз вона виявилася психологічно готовою для зустрічі з Саакашвілі.

Дружина експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі Сандра Рулофс вперше за 2 роки навідала його у лікарні у Грузії, де політик перебуває під вартою. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

54-річна колишня перша леді Грузії, яка дотепер вочевидь і досі офіційно одружена з Саакашвілі, поділилася головним висновком їхньої зустрічі — вони більше не разом.

"Мені знадобилося цілих 2 роки, перш ніж я виявилася психологічно готовою та достатньо впевненою, щоби поїхати і навідати Мішу в ув'язненні. Після тривалої зустрічі та щирої розмови я можу сказати, що ми більше не разом", — повідомила Рулофс.

Сандра Руфолс в Грузії

Вона побажала Саакашвілі свободи, здоров'я та щастя.

Нагадаємо, від Міхеіл Саакашвілі та Сандра Рулофс мають двох дорослих синів Едуарда та Ніколоза.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько натякнула, що народила дитину від Саакашвілі. Вона не вказала, що батьком є саме Саакашвілі, але з її слів можна здогадатися, що мова йде про політика, який зараз перебуває за ґратами у Грузії. Про свої стосунки Михеіл та Єлизавета публічно оголосили в 2021-му році, що Сандра назвала несподіваним для себе, а форму, в якій це було зроблено, "неприйнятною".