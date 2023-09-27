Не перші погрози: пропагандист, який закликав до геноциду українців, виявив "сюрприз" під дверима

За даними російських медіа, Тимофій Сергейцев виявив голову свині біля його дверей у чорному пакеті. Пропагандист також поскаржився, що раніше йому вже погрожували.

Журналісту МІА "Россия сегодня" Тимофію Сергейцеву підкинули свинячу голову під двері квартири. Раніше невідомі телефонували і писали йому з погрозами. Про це повідомляє російське медіа Baza.

За даними видання, Сергейцев виявив голову ввечері 26 вересня — вона лежала біля його дверей у чорному пакеті.

Журналіст одразу ж викликав поліцейських і пояснив, що не дуже здивований: останнім часом невідомі погрожують його життю та здоров'ю, розсилають погрози поштою та телефонують на телефон. Хто це — Сергейцев не знає. Голову забрали поліцейські.

Що відомо про Тимофія Сергейцева

Тимофій Сергейцев — автор нашумілої статті "Що Росія повинна зробити з Україною?". З 3 червня 2022 року він перебуває у санкційних списках Євросоюзу.

Державне російське ЗМІ Медіагрупа "Россия Сегодня" опублікувало статтю, автором якої є Тимофій Сергейцев, у якій містяться заклики щодо необхідності проведення репресій та етнічних чисток серед українського населення.

У пропагандистській статті під назвою "Що Росія повинна зробити з Україною" йдеться про "денацифікацію" українського народу, який був "освоєний і втягнутий нацистським режимом у свою політику".

Тимофій Сергейцев закликає не проводити паралелі між підрозділами ЗСУ, територіальною обороною і "націоналістичними батальйонами", які "однаково винні в геноциді російського народу і позамежній жорстокості до мирного населення".

Підсумовуючи, Тимофій Сергейцев назвав геноцид українського населення "суто російською справою".