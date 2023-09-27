Єгипет веде переговори про купівлю 1 млн тонн російської пшениці, – Bloomberg

Відомо, що вже вдруге за останніх кілька місяців закупівля російської пшениці єгипетськими державними покупцями зіштовхується з труднощами через спроби Кремля встановити неофіційну мінімальну ціну.

Єгипет веде переговори з Росією щодо угоди між урядами, в рамках якої планується закупівля 1 мільйона тонн пшениці. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, які бажають залишити свою особистість в анонімності.

Згідно з повідомленнями, цього сезону обговорювали можливість постачання пшениці з Росії в Єгипеті. Наразі немає інформації про те, чи досягнуто угоди між обома країнами.

Як зазначають у повідомленні, Єгипет – один із найбільших світових імпортерів пшениці, його вважають важливим маркером на глобальному ринку.

Протягом минулого року, за даними видання, його державний покупець почав здійснювати невеликі закупівлі пшениці шляхом приватних угод, змінюючи традиційний процес через тендери. А від початку цього року, йому дозволено імпортувати зерно та олію шляхом міжурядових угод.

За даними інформаторів видання, це вже другий випадок протягом останніх кількох місяців, коли закупівля російської пшениці єгипетськими державними покупцями зіштовхується з труднощами через спроби Росії встановити неофіційний мінімум ціни.

Міністерство сільського господарства Росії не надало відповідь на запит щодо коментаря. Головне управління з поставок товарів Єгипту, відоме як GASC, також відхилило можливість коментарів.

Хто здійснює закупівлю зерна у Росії

Найактивніше російську пшеницю в серпні купував Єгипет. Для країни відвантажили 910 тонн. Друге місце посів Алжир, при чому експорт РФ у цю країну зріс у сім разів — до 610 тисяч тонн. На третьому місці опинилася Туреччина з показником у 481 тисячу тонн.

До п'ятірки покупців російської пшениці також потрапили Кенія (поставки зросли в 12 разів — до 444 тисяч тонн) і Бангладеш, куди росіяни відвантажили 319 тисяч тонн. Зазначається, що в серпні 2022 року Росія в цю країну пшеницю взагалі не експортувала.

Зазначимо, відтоді як у Москві заявили, що Росія виходить із зернової угоди з 18 липня, російська армія знищила понад 200 тисяч тонн українського зерна. При цьому в Кремлі продовжують брехати про те, що атакують в Україні тільки військові об'єкти.

Нагадаємо, сьогодні, 27 вересня, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що сім суден з українським зерном успішно вийшли тимчасовим гуманітарним коридором з чорноморських портів.