Росія заборонила в'їзд голові британської армії та ще 22 громадян Британії, – МВС

Влада РФ заявила, що й надалі продовжуватиме формувати чорний список, якщо Лондон продовжить проводити "ворожу" політику санкцій.

Москва додала 23 громадян Великої Британії до свого списку заборони на в’їзд у відповідь на санкції Лондона, пов’язані з війною. Серед них є й начальник штабу оборони британської армії Ентоні Радакін та голова Об’єднаного розвідувального комітету при уряді Мадлен Алессандрі. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє МЗС Росії.

В Міністерстві закордонних справ не оприлюднили повний список імен. Проте повідомляють, що серед людей, котрим заборонили вʼїзд до Великобританії є журналісти, науковці, військові та політичні діячі.

Відомо імена кількох людей у списку санкцій РФ, серед них – начальник штабу оборони Великобританії адмірал сер Ентоні Радакін, якого Москва звинуватила в "нагляді" за навчанням українських військових у Британії.

Також у списку є Мадлен Алессандрі, голова Об’єднаного розвідувального комітету, який координує роботу провідних шпигунських агенцій Сполученого Королівства, за те, що вона "брала участь у формуванні стратегії Лондона в Україні", заявили в російському міністерстві.

До "чорного списку" Кремля також увійшла Крессіда Хоґґ, голова найбільшого британського оборонного підрядника BAE Systems, яка цього місяця створила юридичну особу в Україні, щоб надавати пряму підтримку її збройним силам.

Окрім того, російська влада заявила, що й надалі продовжуватиме формувати список, якщо Лондон продовжить проводити "ворожу" політику санкцій.

Нагадаємо, 23 червня "РИА новости" повідомили, що Москва після набуття чинності 11-го пакета санкцій розширила перелік представників Євросоюзу, яким заборонено в'їзд до Росії.