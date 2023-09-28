Застрелив трьох людей і підпалив лікарню: у Роттердамі заарештовано студента-медика (фото, відео)

Відомо, що 32-річний студент Роттердамського університету вбив свого викладача і сусідку. Крім того, жертвою також стала 14-річна дівчинка. Після затримання чоловік почав співпрацювати зі слідством.

Озброєний чоловік застрелив 46-річного викладача в університетській лікарні в Роттердамі в четвер, 28 вересня. Перед цим він відкрив вогонь у будинку своєї сусідки. 39-річна жінка померла на місці, а її 14-річна дочка дістала важкі поранення. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла через кілька годин. Про це повідомляє сайт NOS.

Третя жертва померла за кілька годин попри зусилля лікарів

Також повідомляється, що стрілець влаштував підпали в будинку своєї сусідки і в медичному центрі Erasmus при Роттердамському університеті, використавши коктейлі Молотова. Унаслідок пожежі в житловому будинку було пошкоджено сусідні будівлі. Пожежу в лікарні вдалося оперативно загасити.

Пожежу в університетській клініці вдалося загасити

Спецназ поліції Нідерландів, який прибув до лікарні, затримав підозрюваного на задньому дворі клініки. Під час арешту він був у бронежилеті і мав при собі вогнепальну зброю.

Спецназ поліції Роттердама провів операцію із затримання стрільця

За даними поліції, 32-річний підозрюваний є студентом Роттердамського університету. Після затримання він співпрацює зі слідством. Поліція також повідомила, що мотиви скоєння злочину поки незрозумілі. Слідство вважає, що стрілець діяв поодинці і не розшукує інших підозрюваних. Ім'я затриманого не розголошують в інтересах слідства.

Затримання підозрюваного в медичному центрі Erasmus

"Підозрюваний був відомий правоохоронним органам раніше. У 2021 році його було притягнуто до відповідальності та засуджено за жорстоке поводження з тваринами", — повідомив Г'юго Гілленаар, головний прокурор Роттердама.

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