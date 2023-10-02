Посол Вірменії в ЄС заявив, що напад Азербайджану на його країну "неминучий"

Єреван закликав Євросоюз запровадити санкції проти Баку і попередив, що "агресія" продовжиться. Азербайджан, зі свого боку, заявляє, що не планує нападати на Вірменію.

Вірменія закликала Європейський Союз ввести санкції проти Азербайджану у відповідь на "контртерористичну операцію" в Карабасі. Тигран Балаян, посол Вірменії в ЄС, попередив, що Баку може незабаром напасти на Єреван, якщо Захід не вживе рішучих дій. Про це дипломат заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

Балаян запропонував як заходи тиску на Баку запровадити обмеження цін на азербайджанські нафту і газ і призупинити переговори про співпрацю між ЄС і Азербайджаном. Він також закликав Захід "сміливо" допомогти Вірменії у сфері безпеки.

"Не тільки уряд Вірменії, а й багато експертів, зокрема деякі з країн-членів ЄС, вважають, що напад на саму Вірменію неминучий", — сказав Балаян агентству Reuters в інтерв'ю в Брюсселі.

Баку відкидає звинувачення і стверджує, що не має намірів нападати на Вірменію.

Посол Вірменії в ЄС стверджує, що обіцянкам президента Азербайджану Ільхама Алієва не можна довіряти, зазначивши, що він уже порушив обіцянку не нападати на Карабах.

Балаян додав, що Карабах розплачується за нездатність або небажання Євросоюзу використовувати свої інструменти для тиску на Азербайджан.

"Це призвело до етнічних чисток від 100 до 120 тисяч корінного вірменського населення, включно з моєю власною сім'єю", — додав Балаян.

Євросоюз засудив дії Азербайджану, але досі не вжив жодних жорстких заходів. Пошук відповіді ЄС ускладнюється його прагненням позбутися залежності від російських енергоресурсів і розширити поставки нафти і газу з Азербайджану.

Балаян наполягає на тому, що Баку так само залежить від країн ЄС як споживачів, і цю залежність можна використовувати як реальний важіль тиску.

Зустріч у Гранаді щодо Карабаху

Очікується, що цього тижня відбудеться саміт в іспанській Гранаді щодо ситуації в Карабасі. Зустріч на вищому рівні відбудеться за участю лідерів Вірменії, Азербайджану, Німеччини, Франції та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Тигран Балаян заявив, що саміт принесе результати тільки в тому разі, якщо ЄС займе жорстку позицію щодо президента Азербайджану Ільхама Алієва.

"Якщо особисто Алієву не буде визначено чітку червону лінію за невиконання зобов'язань, це знову буде марно", — підкреслив Балаян.

Посол Вірменії в ЄС також зазначив, що Вірменія опинилася "в дуже вразливому становищі" з погляду безпеки, тому що її традиційний союзник Росія не виконала замовлень на постачання зброї на сотні мільйонів доларів.

Балаян відмовився уточнити, яку саме допомогу у сфері безпеки хоче отримати Вірменія, заявивши, що це питання технічних експертів.

Нагадаємо, "глава" самопроголошеної "Республіки Арцах" Самвел Шахраманян підписав указ про завершення існування невизнаної республіки до 1 січня 2024 року.

Раніше ЗМІ писали про те, що тисячі вірмен тікають із Карабаху через страх етнічних чисток. Вірменія заявила, що прийме у себе всіх біженців.