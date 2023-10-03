Російські партизани підпалили склади з військовою формою в Ростові-на-Дону (фото, відео)

Відповідальність за диверсію взяв на себе партизанський рух СКРЕПАЧЪ. РосЗМІ пишуть, що на складах зберігалися меблі та техніка.

У російському Ростові-на-Дону раптово загорілися склади і піддони на відкритому майданчику перед ними. Рух підпілля СКРЕПАЧЪ, який діє під гаслом "За вільну Росію без Путіна", взяв на себе відповідальність за підпал, стверджуючи, що вогонь знищив запаси військової форми для російської армії. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

"На зв'язку СКРЕПАЧЪ. Ростов-на-Дону. Все буде горіти, що приготували для війни. У промзоні на Лівому березі біля Мегамагу на вулиці Шосейній знищено запас форми", — йдеться в повідомленні.

Варто відзначити стратегічне розташування Ростова-на-Дону. Він розташований на відстані приблизно 150-165 км від Маріуполя, Донецька і Луганська, що може використовуватися для створення логістичної бази постачання російської армії.

Ростов-на-Дону Фото: Google Maps

Підпільники також пообіцяли, що продовжать подібні акції. Підпал підтвердив і речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"На Ростові підпалили склад із військовою формою москалів. Хороша справа! Наші люди — скрізь", — написав він.

У російському Ростові-на-Дону загорілися склади з військовою формою

Пресслужба головного управління МНС РФ у Ростовській області підтвердила загоряння складських приміщень на вулиці Шосейній у понеділок, 2 жовтня, о 20:45. Пожежники уточнили, що пожежа поширилася на площі 500 квадратних метрів. Для гасіння вогню було залучено 63 людини і 21 пожежну машину. Вогонь загасили за годину. Інформації про постраждалих немає.

У росЗМІ пишуть, що на складах зберігалася техніка та меблі.

У МНС РФ у Ростовській області підтвердили загоряння складських приміщень

Нагадаємо, 27 вересня в Башкирії загорілися склади найбільшого російського хімзаводу.

Раніше Фокус писав про пожежу в районі аеродрому "Чкаловський". За словами місцевих жителів, після кількох вибухів виникло масштабне загоряння в підмосковному Щелково.