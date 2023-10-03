Поламали ноги: у Росії школярі почали вистрибувати з вікон, почувши звук сирени, — росЗМІ

Інцидент стався посеред уроків. На місцевій підстанції сталося аварійне відключення електроенергії, через це у школі спрацювала пожежна сигналізація.

У Росії в місті Ульяновськ школярі отримали переломи кінцівок, після того як почали вистрибувати з вікон школи, коли спрацювала пожежна сирена. Про це пише російське видання Shot.

Інцидент стався посеред навчального дня. На місцевій підстанції сталося аварійне відключення електроенергії, через це у школі спрацювала пожежна сигналізація.

Один із школярів почав бігати коридором і кричати слово "Теракт". Діти, які його почули, перелякалися, і стали вибігати з кабінетів, створюючи паніку і тисняву. Троє школярів вистрибнули з вікон другого поверху.

У результаті у хлопчика з дівчинкою переломи ніг, а у другого хлопчика компресійне пошкодження хребта.

За фактом травмування школярів відкрито 2 кримінальні провадження — за статтями "халатність" та "заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю". Також перевіряються дії вчительки, яка була на той момент у кабінеті.

Максимальне покарання за вказаними статтями – до 12 років колонії.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 вересня повітряну тривогу оголосили у восьми населених пунктах Румунії вздовж Дунаю. При цьому уламки шукатимуть на відстані 20 км від річки.

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