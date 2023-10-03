"Рудименти минулого": у Кремлі закликали росіян не звертати уваги на падіння рубля

У вівторок, 3 жовтня, на торгах знову рубль здолав позначку у 100 за долар, але російська влада звернулася до громадян з проханням не перейматися знеціненням національної валюти.

Інтерес до курсу долара в Росії – це рудимент минулого і потрібно звикати жити в рублевій зоні. Про це заявив Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, повідомляє "Интерфакс".

Кремль не бачить причин для панічних настроїв. На думку Пєскова, потрібно звикати до цієї ситуації в рублевій зоні. Він відповів на питання журналістів стосовно того, що у вівторок вранці на торгах знову рубль здолав позначку у 100 за долар.

"Ні, приводу для занепокоєння, як і раніше, немає", – заявив Дмитро Пєсков.

З його слів, є певні коливання, але до цього прикуто занадто уваги. На його думку, вона можлива з емоційної точки зору.

"Але, скоріше, це рудименти минулого, все-таки", – додав представник Кремля.

Дмитро Пєсков зазначив, що варто змінювати ставлення до курсу рубля. Він підкреслив, що "макроекономічна стабільність повністю забезпечується діями макрорегулятора та уряду".

Падіння рубля в Росії

Влітку 2023 року в Росії розпочалися серйозні зміни на фінансовому ринку. Різке падіння рубля до долара вплинуло на економіку. Вже 9 вересня американська валюта подорожчала до показника 98,54 рубля за долар. Це максимальний показник із 15 серпня. Крім того, піднявся і курс євро щодо російської валюти до показника 105,68 рублів за 1 євро.

З 14 по 22 вересня ЦБ РФ продавав юані на 21,4 млрд рублів на день проти 2,3 млрд рублів зараз. Своє рішення регулятор пояснив тим, що в середині місяця уряд РФ має погасити випуск валютних державних облігацій на $3 млрд.

Нагадаємо, керівник ВТБ Андрій Костін 29 вересня заявив, що не підтримує ідею впровадити валютну модель Китаю, з двома різними версіями своєї валюти: для внутрішнього і зовнішнього використання. З його слів, поява двох курсів рубля спровокує різкий обвал російської валюти.