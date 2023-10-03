Два землетруси за один ранок у Непалі: зсув ґрунту заблокував автомагістраль (відео)

За інформацією влади, відомо про 11 постраждалих і одну зниклу безвісти жінку. Землетрус 3 жовтня став найсильнішим у Непалі з початку 2023 року.

Два землетруси магнітудою 6,3 і 5,3 сталися в західному Непалі у вівторок, 3 жовтня. Підземні поштовхи спричинили зсув ґрунту, який заблокував головну автомагістраль у районі Баджханг, що межує з Індією. Унаслідок землетрусів, що послідували один за одним із різницею в півгодини, зруйновано житлові будинки та пошкоджено дороги. Про це повідомляє агентство Reuters.

Землетрус у Непалі

Епіцентри землетрусів були в районі міст Талкот і Чейнпур, які розташовані на відстані понад 600 км, повідомила влада.

Епіцентри землетрусів у Непалі перебували на відстані 623 км Фото: Google Maps

Підземні поштовхи відчувалися навіть в індійській столиці Нью-Делі, де люди вибігали з будинків і офісних будівель. Повідомлень про пошкодження на території Індії поки що не надходило.

Землетрус у Непалі

Представник поліції Бхарат Бахадур Шах повідомив, що 11 осіб — семеро жінок і четверо чоловіків — дістали травми різного ступеня тяжкості і їх госпіталізували в місцеві лікарні. Один із постраждалих отримав травму, коли на нього впав важкий предмет.

Ще одна жінка зникла безвісти. Імовірно, її накрило зсувом ґрунту після землетрусу. Влада Непалу поки не повідомляла про проведення пошуково-рятувальної операції.

Землетрус у Непалі

Від початку року в Непалі сталося більше сотні землетрусів

За статистикою землетрусів Volcano Discovery, у Непалі, розташованому на південь від гірського хребта Гімалаї, за період із січня по червень 2023 року зафіксовано вже понад сотню землетрусів.

За силою підземних поштовхів більшість землетрусів можна віднести до середньої потужності:

менше 2 балів — 6 шт;

від 2 до 3 балів — 42 шт.;

від 3 до 4 балів — 40 шт.;

від 4 до 5 балів — 24 шт.;

5 і більше балів — 2 шт.

Цього року найпотужніші до сьогоднішнього дня землетруси сталися 24 січня (5,6 бала) і 28 квітня (5,2 бала).

Держава Непал розташована в одному з найбільш сейсмічно небезпечних місць планети. Непал у прямому сенсі знаходиться в Гімалаях — ланцюзі гір завширшки 1335 кілометрів і завдовжки 2330 кілометрів, які досі перебувають у процесі формування. Гімалаї є найвищою гірською системою нашої планети, найбільша висота хребта сягає 8848 метрів над рівнем світового океану. Гірський ланцюг Гімалаїв — це результат зіткнення двох літосферних плит земної кори — Індійської та Євразійської.

Нагадаємо, через низку землетрусів прокинувся найбільший вулкан Італії. Жителів попередили про можливу евакуацію.

Також Фокус писав, що сейсмолог попередив про катаклізми по всьому світу. За словами сейсмолога-самоучки Френка Хугербітса з Нідерландів, нові землетруси можуть статися на півдні Японії, в Північній Америці, на Філіппінах, в Індонезії, Португалії, Греції, а також на Камчатці та Курильських островах.