У центрі Москви пролунав сигнал тривоги: у чому причина (відео)

У МНС РФ закликали громадян не панікувати, а також розповіли, як отримати "інформацію з безпеки" в разі оголошення надзвичайної ситуації.

У ніч на 4 жовтня в центрі столиці Російської Федерації пролунало голосове сповіщення про надзвичайну ситуацію. Про це повідомив Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Автори каналу також оприлюднили відповідне відео.

"На Якиманці по гучномовцю оголосили про надзвичайну ситуацію", — ідеться в публікації.

Раніше, 3 жовтня, у Міністерстві надзвичайних ситуацій Російської Федерації попередили, що на 4 жовтня в усіх суб'єктах РФ заплановано перевірку системи оповіщення населення. Громадян закликали зберігати спокій.

"Зазвучать сирени та гучномовці — так подається сигнал "Увага всім!" — повідомили у відомстві.

У МНС також зазначили, що в разі оголошення надзвичайної ситуації в ефірах телебачення і радіо транслюватиметься "інформація з безпеки".

Цю саму інформацію можна буде отримати в додатку для смартфонів "МНС Росії".

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня в Московській області Російської Федерації, у місті Щолково, сталася сильна пожежа. У цьому населеному пункті розташований військовий аеродром "Чкаловський", де нещодавно було підірвано літаки.

Раніше, 22 вересня начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів подробиці диверсії на російському аеродромі Чкаловський у Московській області. За його словами, у РФ звинуватили співробітників ФСБ у тому, що вони допустили підрив літаків на об'єкті, що охороняється.