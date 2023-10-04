"Росія зрадила вірменський народ": глава Ради ЄС висловився про події в Карабасі

Шарль Мішель заявив, що "вкрай розчарований" рішенням, яке ухвалив Азербайджан. Попри це, в Євросоюзі все ще вважають Баку своїм партнером.

Нездатність Російської Федерації забезпечити мир і безпеку в Карабасі є зрадою вірменського народу. Про це сказав голова Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю Euronews.

Глава Ради ЄС розкритикував "російських миротворців" у Карабасі за те, що вони залишилися осторонь, коли Азербайджан почав військову операцію.

"Усім ясно, що Росія зрадила вірменський народ", — сказав політик.

Як зазначають журналісти, у Європарламенті назвали "повним провалом" посередницьку діяльність Шарля Мішеля, спрямовану на врегулювання ситуації навколо Карабаху.

Сам політик відкинув цю критику, зазначивши, що європейське посередництво дозволило "просунутися вперед". Зокрема, він згадав про обмін полоненими та прогрес щодо текстів, спрямованих на забезпечення майбутньої мирної угоди між Єреваном і Баку.

"Але, кажучи це, я вкрай розчарований рішенням, яке ухвалив Азербайджан, і я дуже твердо висловив це президенту Алієву", — заявив Шарль Мішель.

Глава Ради ЄС наголосив, що Баку, як і раніше, залишається партнером Євросоюзу, однак "це не означає, що відносини прості".

Нагадаємо, 19 вересня в Азербайджані оголосили про початок "антитерористичної операції" на території Карабаху. 20 вересня уряд країни заявив, що досяг поставлених цілей і припиняє стрілянину.

За оцінками ООН від 2 жовтня, за останні кілька днів Карабах покинули понад 100 000 осіб і наразі там проживають від 50 до 1000 етнічних вірмен. При цьому місія ООН не виявила руйнувань цивільної інфраструктури.