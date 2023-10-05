Обговорили безпеку на Кавказі: Зеленський вперше зустрівся з прем'єром Вірменії Пашиняном

Президент України запевнив, що Київ зацікавлений в стабільності регіону та дружніх відносинах з його країнами.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян вперше зустрілися у кулуарах неформального саміту ЄС в іспанській Гранаді. Про це повідомив президент України у власному телеграм-каналі.

Лідери України та Вірменії обговорили безпекові питання і спільні проєкти Фото: Скріншот

"Під час нашої першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із цими країнами", — підкреслив президент України.

Крім того, Зеленський зауважив, що лідери обговорили двосторонню співпрацю України і Вірменії і міжрегіональні економічні проєкти.

У рамках саміту, що відбувається в Іспанії, була запланована зустріч прем'єр-міністра Вірменії із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за участю президента Євроради Шарля Мішеля, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона. Однак Алієв відмовився від поїздки, за словами дипломатичного джерела в Азербайджані, через "деструктивну позицію Франції, а також незгоду Парижа та Берліна на участь у зустрічі Туреччини".

Напередодні Володимир Зеленський мав телефонну розмову з азербайджанським лідером, в якій вони обговорили питання регіональної безпеки та актуальних викликів, а також формати взаємодії між двома країнами.

"Подякував йому (Алієву. — Ред.) за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими. Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав", – зазначив президент України.

Прикладом дотримання міжнародного принципу територіальної цілісності держави став Карабах — гірський регіон на Південному Кавказі, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але три десятиліття контролювався етнічними вірменами. Нагадаємо, Фокус писав, що 19 вересня в Азербайджані оголосили про початок "антитерористичної операції" на території Карабаху. 20 вересня уряд країни заявив, що досяг поставлених цілей і припиняє стрілянину.

Саміт Європейської політичної спільноти — що відомо

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 жовтня, бере участь у саміті Європейської політичної спільноти у Гранаді в Іспанії. Напередодні Фокус писав, що Зеленський начебто не відвідає саміт, але так було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки.

Раніше голова Євроради Шарль Мішель надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальну зустріч у Гранаді. На саміті планується обговорити найактуальніші проблеми, з якими нині стикається ЄС, зокрема хочуть торкнутися стратегічного порядку денного на 2024-2029 роки.

Нагадаємо, Фокус писав, що 4 жовтня глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році, проте для цього є умова. З його слів, обидві сторони повинні "чітко розуміти", якими є їхні спільні цілі, пріоритети та напрямки інвестицій.

2 жовтня в Києві відбулася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, під час якої дипломати висловлювали свою єдність та співчуття українському населенню.