У США, як вважає російський президент Володимир Путін, можуть розшити виробництва та запустити інші механізми для цього, щоб збільшити "кількість грошей, які направляються на війну".

Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що США знайдуть кошти для України, оскільки "надрукують гроші". Про це він заявив на форумі "Валдай".

З його слів, американські посадовці впораються з цим завданням. У США можуть розшити виробництва та запустити інші механізми для цього, щоб збільшити "кількість грошей, які направляються на війну".

"Гроші знайдуть", — прокоментував Путін допомогу США у фінансуванні України.

На думку очільника Кремля, надання підтримки Україні тільки "продовжує конфлікт". Все це наче, з його слів, впливає негативно на безпеку нашої держави.

Допомога Україні та рішення США

2 жовтня стало відомо, що США після скандалу з фінансуванням нададуть новий пакет допомоги Україні. За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, американський лідер створив коаліцію з країн, які зобов'язалися підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Найближчим часом Джо Байден зв'яжеться із союзниками стосовно цього питання. Вона пояснила, що російському президенту Володимиру Путіну не потрібно сподіватися на те, що Захід в один момент різко перестане підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність. Це триватиме доти, доки в цьому буде необхідність.

Нагадаємо, 4 жовтня Путін заявив, що у Європі багато прихильників РФ, але вони поводяться тихо. За словами голови Кремля, світ позбувається диктатури окремих країн, які роблять спроби "загнати інших в економічну кабалу".