"Мене попросили": Трамп не проти тимчасово стати спікером Палати представників

Дональд Трамп стверджує, що міг би зайняти місце спікера "заради партії". За його словами, цю роль він може виконувати недовго, оскільки збирається балотуватися на посаду президента.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що готовий тимчасово виконувати роль спікера Палати представників, поки законодавці не вирішать, хто обійме цю посаду. Про це пише Fox News 5 жовтня.

За словами експрезидента, він може зайняти місце спікера тільки на "короткий період", оскільки збирається балотуватися на пост президента. Він зазначив, що це може бути "30-, 60- або 90-денний період".

"Мене попросили виступити як об'єднувача, тому що у мене так багато друзів у Конгресі", — сказав він.

Дональд Трамп не уточнював, хто саме звернувся до нього з цією пропозицією, проте раніше кілька республіканців повідомляли, що хотіли б бачити колишнього президента спікером.

"Я б зробив це тільки заради партії", — стверджує експрезидент США.

Трамп не відповів на запитання про те, чию кандидатуру він сам має намір підтримати. Він зазначив, що планує відвідати Вашингтон, щоб поспілкуватися з членами Республіканської конференції Палати представників, поки вони вирішують, хто стане новим спікером.

Нагадаємо, 3 жовтня Палата представників США проголосувала за відсторонення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Його відставку підтримали 216 членів Палати представників, зокрема 8 республіканців.

Ми також повідомляли 4 жовтня, що на думку журналістів, допомога США Україні може залежати від того, хто стане новим спікером. Деякі з можливих кандидатів є активними прихильниками підтримки Києва, проте частина з них категорично проти.