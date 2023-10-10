"Ми тут у рабстві": робітники "Газпрому" влаштовують бунти через затримку зарплати

Робітники родовища, яке є рекордсменом за запасами у Східному Сибіру, оголосили страйк через погіршення умов праці.

На Ковиктинському родовищі почалися затримки заробітних плат та страйки робітників. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на "Новосибірськ Онлайн".

Один із працівників розповів, що 4 жовтня вахтовики перестали виходити на роботу. Різнороб Олексій Зімін, який уклав 2-місячний контракт із підрядником "Газпрому", поскаржився на ситуацію на об'єкті.

"Ми працюємо по два місяці, і нам не виплатили ні зарплату, ні авансу", – заявив чоловік, який приїхав в Іркутську область на заробітки.

У повідомленні йдеться про те, що російський монополіст з середини 2022 року відчуває зростаючі фінансові проблеми. До цього моменту завдяки російському газу були послідовно відключені майже всі ключові європейські країни, а вибух на трубопроводах "Північний потік-2" та "Північний потік-1" позбавив компанію можливості відновити постачання в осяжному майбутньому.

Ковиктинське родовище

Ковиктинське родовище є рекордсменом за запасами у Східному Сибіру. Воно живить газом прокладений до Китаю трубопровід "Сила Сибіру".

У березні 2011 року "Газпром" придбав на аукціоні комплекс ВАТ "РУСІА Петролеум". Це дало змогу компанії отримати право на ліцензію на Ковиктинське газоконденсатне родовище. Його запаси (по категорії А + В + С1 + С2) становлять 1,5 трлн куб. м, запаси газового конденсату — 77 млн тонн. Окрім того, у родовищі зосереджені великі запаси гелію.

Нагадаємо, на початку жовтня Молдова остаточно відмовилася від закупівель російського газу. Виявилося, що купувати "блакитне паливо" на європейському ринку для країни набагато дешевше, ніж платити "Газпрому". Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков попередив, що його держава не купуватиме в російської компанії газ для територій, які контролює Кишинів.