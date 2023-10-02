"Газпром" продовжує втрачати клієнтів у Європі: хто ще відмовився від послуг росіян

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков попередив, що його країна не купуватиме в російської компанії газ для територій, які контролює Кишинів.

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Молдова остаточно відмовляється від закупівель російського газу. Виявилося, що купувати "блакитне паливо" на європейському ринку для країни набагато дешевше, ніж платити "Газпрому". Про це 2 жовтня повідомляє видання Anadolu Ajansı.

Так, за словами міністра енергетики Молдови Віктора Парлікова, уряд країни більше не фінансуватиме купівлю російського газу.

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"Ми більше не будемо закуповувати природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою", — зазначив він.

Парліков пояснив, що Молдова вже отримує газ з альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

"Ба більше, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з "Газпромом", — додав Віктор Парліков.

Нагадаємо, раніше в російському "Газпромі" вимагали, щоб "Молдовагаз" погасила борг за поставлений газ у розмірі 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів — 709 млн доларів. Однак влада Молдови провела незалежний аудит і з'ясувала, що велика сума боргу була вигаданою.

Тому керівництво країни запропонувало "Газпрому" виплатити 8,6 мільйона доларів і остаточно закрити питання з боргом. Крім того, аудит визнав, що у Moldovagaz є право висунути фінансові вимоги до "Газпрому" як материнської компанії щодо оплати транзиту газу і виконання зобов'язань з постачання газу молдавській стороні.

У Москві ж заявили, що не згодні з позицією Молдови і доводитимуть свою правоту всіма доступними методами.

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Зазначимо, що Росія також неодноразово погрожувала зупинити транзит свого газу територією України. На тлі цього в Міненерго нещодавно заявили, що провели стрес-тестування ГТС.

"Українська ГТС і ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту. Також газотранспортна система готова до ОЗП (осінньо-зимового періоду — ред.) 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу, — повідомили 31 серпня 2023 року в Міненерго.

Тим часом сама Росія підраховує збитки російського газового монополіста. Як писав Фокус, "Газпром" втратив 40% своєї виручки.