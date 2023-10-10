Справа рук Кремля: на фінському газопроводі в Балтійському морі сталася диверсія, — ЗМІ

Пошкодження на газопроводі "Балтійський конектор" не вважають випадковістю, пишуть фінські ЗМІ. Шведське радіо також повідомило про неприродний характер пошкоджень.

Влада Фінляндії заявила, що виявила витік на підводному газопроводі, який прокладений від Естонії і який має неофіційну назву Балтійського конектора, передає Sky News.

Фінське видання Iltalehti, яке посилалося на урядові джерела, повідомило, що пошкодження газопроводу — "не випадковість".

Зазначається, що офіційні особи країни, яка вже в НАТО, вважають, що за пошкодженням стоїть Росія. Його зафіксували співробітники компанії Gasgrid Finland Oy та естонського газового оператора Elering. Керівництво Фінляндії пізніше проведе пресконференцію.

Шведське громадське радіо, також посилаючись на джерела в уряді Фінляндії, повідомило, що газопровід пошкоджено, і що це сталося неприродним шляхом.

Можлива диверсія на газопроводі у Фінляндії

Витік газу помітили минулої неділі. Під час розслідування розглядають версію цілеспрямованої диверсії, за даними джерел, знайомих із питанням.

Поки що остаточних висновків не зроблено. Пізніше, 10 жовтня, опублікують додаткові відомості.

Через "незвичайне" падіння тиску в газопроводі оператор був змушений зупинити прокачування. Сусідні країни проводять інспекції. Витік виявили у водах Фінляндії.

У травні 2022 року Росія припинила постачання газу до Фінляндії, за тиждень після заяви скандинавської країни про заявку на вступ до НАТО у відповідь на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну. Фінська влада відмовилася розраховуватися за російський газ рублями, а згодом вирішила і зовсім від нього відмовитися.

Газопроводи NordBalt і ESTLink прокладені по прямій між портами країн

Після інцидентів на "Північних потоках" торік країни НАТО посилили моніторинг за допомогою супутників, авіації, надводних і підводних засобів у Північному і Балтійському морях, які вважаються найбільш уразливими.

"Балтійський конектор"

"Балтійський конектор" ввели в експлуатацію три роки тому. Попри рішення країн Балтії та Фінляндії відмовитися від російського газу, все ж таки їхня економіка серйозно залежна від блакитного палива, зокрема того, що поставляється зі США. Газопровід пов'язує новий фінський термінал LNG з Естонією. За минулий рік схожі плавучі термінали з'явилися по всій Європі, зокрема в Німеччині.

Ціни на газ у Європі, як зазначають журналісти, зросли на 10%.

Нагадаємо, що ціни на газ в Україні також стрімко зростають. Середня вартість подорожчала майже на 20%, але загалом за останній рік знизилася у 2,7 раза.

Також повідомлялося, що в 12-му пакеті санкцій проти РФ можуть з'явитися такі пункти, як алмази, скраплений газ та IT-послуги.