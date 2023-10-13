Говоритиме про відповідь ХАМАСу: глава Пентагону Остін уже прибув до Ізраїлю (відео)

За словами керівника американського Міноборони, мета його візиту — демонстрація підтримки Вашингтона та обговорення оборонних потреб.

У п'ятницю, 13 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва, щоб провести зустріч із ізраїльськими високопосадовцями, зокрема його колегою по обороні і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Головною темою обговорення зустрічі стали оборонні потреби Ізраїлю в контексті боротьби з ісламським угрупованням ХАМАС. Про це Остіна повідомив у соцмережі Х.

"Щойно приземлився в Тель-Авіві. Сьогодні зустрінуся з прем'єр-міністром Нетаньягу і міністром Йоавом Галантом та іншими високопосадовцями, щоб продемонструвати, що американська підтримка безпеки Ізраїлю є твердою, і обговорити з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби", — написав він.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатів є ресурси для того, щоб підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.

Раніше повідомлялося, що за інформацією журналістів The Wall Street Journal, бойовики ХАМАС перед нападом 7 жовтня мали в розпорядженні докладні карти розташування міст і військових баз Армії оборони Ізраїлю. Також повідомлялося, що нападу передувала серйозна підготовка, планування і збір розвідданих.