У Польщі звільнили спікера МЗС, який критикував Зеленського: він віджартувався

Рішення звільнити представника дипломатичного відомства з'явилося після його висловлювань про готовність до парламентських виборів. Після цього Лукаш Ясіна порівняв себе із сапером, який підірвався на міні.

У Польщі звільнили спікера Міністерства закордонних справ, який раніше критикував українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє RMF24 14 жовтня.

Йдеться про представника дипломатичного відомства з ім'ям Лукаш Ясіна. Він раніше був помічений у неоднозначних висловлюваннях на різні теми, проте фінальною крапкою в його кар'єрі стали польські парламентські вибори.

У спілкуванні з журналістами Лукаш Ясіна заявив, що на закордонних дільницях можуть перебувати такі комісії, які не рахуватимуть голоси вчасно. Це спричинило своєрідний скандал.

Незабаром Міністерство закордонних справ спростувало його слова й оголосили про відставку спікера.

"У зв'язку з неправдивою інформацією про рівень готовності МЗС до проведення виборів за кордоном, озвученою речником МЗС, пана Лукаша Ясіна негайно було звільнено з посади", — ідеться в повідомленні.

Після цього Лукаш Ясіна відреагував на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) жартом. Він зазначив, що спікер схожий на сапера, а "кожен сапер може підірватися на міні". Окремо він подякував усім, з ким пощастило попрацювати на цій посаді.

У Польщі звільнили скандального спікера МЗС, який критикував Зеленського Фото: Скриншот

Звільнення спікера польського МЗС: скандали

30 травня повідомлялося, що прессекретаря польського МЗС Лукаша Ясіна відсторонили від посади. Причиною стали його вимоги до президента України Володимира Зеленського.

У своїй заяві він сказав, що чекає більшого каяття від українського лідера за причетність українців до Волинської різанини початку 40-х років минулого століття.

Дипломат має особливе ставлення до цього питання, адже походить майже з Волині та ріс у сім'ї, що була змушена звідти тікати. Тепер же він переконаний, що цій трагедії не надали широкого розголосу, а отже президент України має взяти на себе відповідальність вибачитися.

Після цього Україна в Польщі Василь Зварич заявив, що такі висловлювання є неприйнятними, адже нинішній народ не відповідає за минулі події.

Нагадаємо, 2 жовтня експерти заявили, що якщо поляки після зерна згадують Волинську трагедію, важливо реагувати правильно. Вадим Трюхан не сумнівається, що Польща згадує тему Волині, коли їй зручно. Водночас, чотири українські президенти вже вибачалися за події багаторічної давнини.