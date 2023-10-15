Лідирує "ПіС": партія влади перемогла на парламентських виборах у Польщі, — результати екзитполів

Чинна партія влади "Право і Справедливість" стала формальним переможцем із результатом у 36,8%. Однак такого результату не вистачить для формування більшості.

Польські ЗМІ публікують результати екзитполів IPSOS, який проводився о 22:00 за київським часом після завершення парламентських виборів у Польщі. За цими даними, формальним переможцем виборів із результатом у 36,8% стала чинна партія влади "Право і Справедливість". Про це повідомляє Polskie Radio.

Однак цих результатів не вистачить для формування більшості.

На другому місці опинилася "Громадянська коаліція" з результатом 31,6%, яку очолює колишній президент Дональд Туск.

Третє місце, що іронічно, у партії під назвою "Третій шлях", яка може отримати 13,0%.

Коаліція лівих партій отримала 8,6%, ультраправа Конфедерація — 6,2%.

Відповідно, "Право і справедливість" отримали 200 місць у Сеймі, Громадянська коаліція — 163, Третій шлях — 55, ліві — 30, Конфедерація — 12 місць. Звичайна більшість у Сеймі становить 231 місце.

"Результати екзитполів дають нам четверту перемогу в історії партії, третю за рахунком. Це великий успіх нашої партії", — сказав Ярослав Качинський.

Явка на парламентських виборах у Польщі становила 72,9%. "Явка доводить історичне значення цих виборів. Будучи найвищою в історії Третьої Польської Республіки, це також рідкісне явище в так званих старих демократіях Європи", — написав у Twitter глава Бюро національної безпеки Яцек Сев'єра.

Голосування стартувало о 07:00 і тривало до 21:00.

Тим часом, на трьох виборчих дільницях у Варшаві повідомили про замінування. Деякі джерела повідомили про вибухи. На місце прибула поліція та сапери. Подробиці пообіцяли повідомити пізніше.

Раніше Фокус писав, що зміниться у ставленні офіційної Варшави до України внаслідок виборів.