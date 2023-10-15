Евакуювали 200 осіб: у Польщі на виборчих дільницях прогриміли вибухи, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, вибухи прогриміли у Варшаві за 25 хвилин до закриття дільниць. Біля одного з приміщень силовики також виявили підозрілий рюкзак.

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У неділю, 15 жовтня, у Варшаві на трьох виборчих дільницях за 25 хвилин до закриття пролунали вибухи. Наразі поліція проводить перевірку. Про це пишуть у польському виданні Wirtualna Polska.

Журналісти з посиланням на представника столичної поліції Сильвестра Марчака повідомляють, що з виборчих дільниць евакуювали 200 осіб. Біля одного з приміщень було знайдено рюкзак. На місці працюють сапери. Правоохоронці оточили будівлю, де розташовані комітети. Національна виборча комісія поки що не прокоментувала ці повідомлення.

У польських ЗМІ додають, що ввечері перед виборчими дільницями у Варшаві були черги. На деяких дільницях для голосування очікували до 300 осіб. Ані поліція, ані виборча комісія поки що не повідомили, чи була черга до приміщень, де працювали служби.

Нагадаємо, 15 жовтня в Польщі відбувалися парламентські вибори, які мають визначити подальший шлях країни на найближчі роки — або при владі втретє поспіль будуть праві, або — опозиційна коаліція.

За результатами екзит-полу IPSOS, який проводився о 22:00 за київським часом після завершення парламентських виборів, формальним переможцем із результатом у 36,8% стала чинна партія влади "Право і Справедливість". Однак, таких результатів не вистачить для формування більшості.

На другому місці "Громадянська коаліція" з результатом у 31,6%, яку очолює колишній президент Дональд Туск.

Третє місце — у партії "Третій шлях", яка може отримати 13,0%. Четвертим йде об'єднання лівих сил із 8,6%.

Експерти говорили Фокусу, якщо за підсумками виборів у Сеймі буде сформовано опозиційну коаліцію, для України це буде найприйнятнішим варіантом, адже ліберали лояльніші до нашої країни та в перспективі допоможуть знизити протистояння в питаннях національної пам'яті.

А ось коаліція партії Ярослава Качинського та ультраправої "Конфедерації" в Сеймі може погіршити польсько-українські відносини в питаннях військового співробітництва. Як відомо, ультраправа політична сила виступає за обмеження військової допомоги для Києва.

Фокус раніше писав про те, що в Польщі пригрозили заблокувати вступ України до ЄС через зернову кризу. Міністр сільського господарства Роберт Телус дав зрозуміти, що Варшава готова тиснути на найчутливіші точки Києва. Угорщина, своєю чергою, пригрозила тим самим, використовуючи як привід тему нацменшин, на якій давно спекулює.