ЗМІ заявили, що Ізраїль нібито відмовив Зеленському у візиті: що відомо

Журналісти стверджували, що в Ізраїлі визнали нинішній час "невідповідним" для візиту Володимира Зеленського. В ізраїльському керівництві не підтвердили цих даних.

У понеділок, 16 жовтня, в ізраїльських ЗМІ Ynet, KAN, The Times of Israel і низці інших з'явилася інформація про те, що Ізраїль нібито відповів відмовою на запит Офісу президента щодо візиту Володимира Зеленського в країну. Пізніше журналіст KAN Аміхай Штайн спростував цю інформацію.

Спершу портал повідомив, що в Ізраїлі нібито дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що зараз "невідповідний час" для поїздки. Як зазначив автор публікації, це викликало здивування, оскільки низка високопоставлених осіб з інших країн уже відвідали країну після атаки ХАМАС, щоб висловити підтримку ізраїльтянам.

У статті також ідеться, що в Києві були обурені витоком даних про наміри Володимира Зеленського відвідати Ізраїль.

Через деякий час журналіст Аміхай Штайн заявив, що його джерело в ізраїльському уряді не підтвердило, що Володимиру Зеленському було відмовлено у відвідуванні Ізраїлю.

"Це неправдива публікація, президент України може приїжджати до Ізраїлю, коли захоче", — повідомили в керівництві країни.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський планує приїхати до Ізраїлю на тлі атаки на країну бойовиків ХАМАС. За даними журналістів, ОП надіслав офіційний запит до Єрусалима з проханням узгодити такий візит.

Раніше, 10 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що Росія входить до переліку країн, які, на його думку, стоять за атаками, що здійснюються терористичною організацією ХАМАС на Ізраїль. За його словами, РФ могла надавати підтримку бойовикам ХАМАС.