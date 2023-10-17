Військова допомога Україні: кандидат у спікери Конгресу США не проти провести голосування, — ЗМІ

За словами журналістів, американські "яструби" в галузі оборони непохитні у своєму прагненні продовжувати підтримувати Україну. Однак є ті, хто проти.

Кандидат на посаду спікера Палати представників Конгресу США Джим Джордан може бути не проти голосування за об'єднання фінансування допомоги Ізраїлю та Україні. Про це пише видання Axios із посиланням на чотирьох ультраправих членів Конгресу від Республіканської партії, які відмовилися говорити з Джорданом через це.

Видання зазначило, що багато республіканців наполягають на тому, щоб США припинили надавати фінансування на військову допомогу Україні, але дозвіл на голосування в Палаті представників може дозволити демократам домогтися того, щоб Вашингтон продовжив допомагати Києву.

Як заявив прессекретар Джордана, політик не давав жодних конкретних обіцянок. За його словами, кандидат говорив із членами Палати представників про пошук конструктивного рішення.

"Він не збирається блокувати голосування", — сказав прессекретар.

За словами журналістів, Джордан публічно переконав кількох республіканців підтримати його, насамперед голову комітету Палати представників зі збройних сил Майка Роджерса з Алабами. За його словами, Джордан поспілкувався з ним щодо витрат на оборону.

У матеріалі сказано, що американські "яструби" в галузі оборони непохитні у своєму прагненні продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що 14 жовтня ЗМІ повідомили, що члени Республіканської партії США висунули Джима Джордана на посаду спікера Палати представників Конгресу. Журналісти зазначили, що для обрання на найвищу посаду в Палаті представників необхідно щонайменше 217 голосів. Політик тривалий час критикував допомогу США Україні. Щоправда, у п'ятницю 13 жовтня він сказав республіканцям, що підтримує Україну, але не уточнив, чи виступить за збільшення фінансування.