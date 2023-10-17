"Надзвичайно ризиковано": Північна Корея звинувачує США в розпалюванні ядерної напруги

За словами журналістів, у Північній Кореї вважають, що Вашингтон прагне поліпшити свій потенціал превентивного ядерного удару по Північній Кореї через створення системи протиракетної оборони, водночас спрямовуючи своїм союзникам у регіоні стратегічні засоби та надсучасну військову техніку.

У КНДР повідомили, що програма розвитку ядерного потенціалу Північної Кореї є невід'ємним заходом самооборони, спрямованим на запобігання потенційній ядерній конфронтації, спричиненій амбіціями США в галузі ядерного домінування. Про це пише Reuters.

Кім Кван Мьонг, офіційно представлений як дослідник Інституту роззброєння і миру при Міністерстві закордонних справ згідно з даними KCNA, північнокорейського центрального інформаційного агентства, звинуватив Сполучені Штати в поглибленні регіональної напруженості через свою ядерну програму, а також у створенні стратегічної нестабільності, яка підриває мир у світовому масштабі.

Ці заяви були зроблені під час періоду, коли регулярні випробування міжконтинентальних балістичних ракет Північної Кореї, здатних досягти континентальної частини Сполучених Штатів, викликають заклопотаність у регіоні.

Кім Кван Мьонг назвав нещодавні рекомендації Комісії зі стратегічної позиції США, що закликають до посилення програми модернізації ядерного озброєння країни в контексті підготовки до можливих одночасних конфліктів із Росією та Китаєм, ще одним "надзвичайно ризикованим" і "гегемоністським" кроком.

"США, найбільша у світі ядерна держава і перший у світі ядерний користувач, який прийняв превентивний ядерний удар по інших країнах як свою національну політику, говорять про "ядерну загрозу" від когось. Це софізм", — сказав Кім.

Кім додав, що Вашингтон прагне поліпшити свій потенціал превентивного ядерного удару по Північній Кореї шляхом створення системи протиракетної оборони, водночас спрямовуючи своїм союзникам у регіоні стратегічні засоби та надсучасну військову техніку.

"Реальність терміново вимагає від КНДР, що протистоїть імперіалізму США, найагресивнішій військовій ядерній злочинній силі, зміцнити свої військові можливості самооборони для стримування ядерної війни", — сказав Кім.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що між Північною Кореєю і Російською Федерацією збільшилася кількість вантажоперевезень після зустрічі Володимира Путіна і Кім Чен Ина. 5 жовтня було зафіксовано біля кордону з РФ рекордну кількість вантажних вагонів.

6 жовтня американські ЗМІ повідомили, що Північна Корея передала Росії артилерію, яку використовують у війні проти України. На думку журналістів, КНДР почала підтримувати Москву після зустрічі двох лідерів у столиці РФ.