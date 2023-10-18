У Ростові-на-Дону спалахнула потужна пожежа, рятувальникам не вистачає води (фото)

У російському місті загорівся склад, вогонь охопив 500 квадратних метрів, чорний дим помітно здалеку.

У Російській Федерації 18 жовтня в місті Ростов-на-Дону на вулиці 1-й Луговій спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, загорівся склад полімерної плівки. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Фото: t.me/privet_rostov_ru

Повідомляють, що полум'я охопило два поверхи будівлі складу. Російське МНС заявило, що вогонь охопив 500 квадратних метрів, оголошено ранг пожежі №2. Пожежним машинам не вистачає запасів води, щоб загасити пожежу.

"Рятувальникам вдалося запобігти детонації, не давши перекинутися вогню на балони з сірководнем, що розташовані поблизу вогнища вогню", — повідомили в МНС РФ.

Під час пожежі постраждав чоловік, він отримав опіки. Очевидці в мережі публікують фото і відео з місця інциденту. На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить серйозна, а чорний дим помітно здалеку.

У ліквідації пожежі задіяно 70 рятувальників і 26 одиниць техніки.

Фото: t.me/privet_rostov_ru

Пожежі в Росії

Останнім часом у РФ фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Почастішали пожежі на військових об'єктах, заводах.

Так, 15 вересня в російській Самарі сталася масштабна пожежа на підшипниковому заводі. За даними росЗМІ, вогонь охопив територію в 100 кв. м. При цьому загоряння намагаються усунути близько 70 рятувальників і 22 одиниць техніки.

Крім того, 8 вересня в Москві, на Кусковській вулиці, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві ЗМІ зазначили, що заявка про подію надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.