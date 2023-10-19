Путін у Китаї: Сі Цзіньпін пообіцяв підтримку РФ у захисті її "суверенітету", — Bloomberg

Як розповів аналітик Філіп Іванов, попри риторику Сі Цзіньпіна, інвестиції Китаю в Росію залишаються непропорційно малими. Китайські компанії побоюються політичних ризиків, вторинних санкцій і корупції.

Глава КНР Сі Цзіньпін сказав президенту РФ Володимиру Путіну, що підтримує зусилля Росії щодо захисту свого "національного суверенітету", безпеки та інтересів. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що Сі також сказав, що зміцнення зв'язків Москви і Пекіна є довгостроковим рішенням. За його словами, Китай зацікавлений у співпраці з РФ для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки. Також у КНР хочуть швидше побудувати новий газопровід. Йдеться про конструкцію "Сила Сибіру-2", яку планується провести через Монголію.

Видання пише, що цей проєкт, на реалізацію якого після схвалення знадобляться роки, допоможе збільшити загальний обсяг поставок російського газу в Китай. Москва розраховує на те, що її гігантський азіатський сусід замінить Європу як її основного споживача газу.

Як розповів старший науковий співробітник Азіатського товариства в Нью-Йорку Філіп Іванов, у міру поглиблення відносин Росії та Китаю у Москви стає дедалі менше можливостей вибору. Так, у Кремлі розуміють своє скрутне становище.

За словами експерта, незважаючи на риторику Сі Цзіньпіна, інвестиції Китаю в Росію залишаються непропорційно малими.

"Китайські компанії побоюються політичних ризиків, вторинних санкцій, корупції та загальної непередбачуваності російського ринку", — сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін у Пекіні з'явився в супроводі офіцерів з ядерною валізою. Як повідомляють журналісти, жодна поїздка президента Росії не обходиться без "ядерної валізи". Як правило, її носить морський офіцер.