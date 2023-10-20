Грета Тунберг видалила фото на підтримку Палестини через "символ антисемітизму" (фото)

За словами шведської активістки, вона "абсолютно не підозрювала", що восьминіг вважається одним із символів антисемітизму.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг видалила публікацію на підтримку Палестини. Користувачів Мережі обурила присутня на знімку іграшка у вигляді восьминога, який є символом антисемітизму. Про це активістка написала в соцмережі X 20 жовтня.

У першому пості Грети Тунбег йшлося про те, що "світ має висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб". На знімку можна розгледіти іграшку-восьминога.

Грета Тунбер видалила фото з іграшкою-восьминогом Фото: Скриншот

Пізніше активістка видалила свій пост і опублікувала той самий текст зі схожим фото, проте вже без восьминога. Вона також заявила, що "абсолютно не підозрювала" про те, що згадану іграшку "можна інтерпретувати як символ антисемітизму".

"Ми, звісно, проти будь-якого роду дискримінації та засуджуємо антисемітизм у всіх формах і формах. Це не підлягає обговоренню. Саме тому я видалила останній пост", — написала Тунберг.

Грета Тунберг замінила фото, прибравши восьминога Фото: Скриншот

Як зазначає блогер Michael Elgort у соцмережі X, символ восьминога використовували німецькі нацисти в 1930-х роках, західні прихильники переваги білої раси та бойовики ХАМАС. На підтвердження своїх слів він опублікував кілька відповідних карикатур.

"Тепер у нас є Грета, яка використовувала його. Чудова компанія, що я можу сказати", — написав він.

Символ восьминога використовували німецькі фашисти Фото: Скриншот

ЦАХАЛ відреагував на публікацію Грети Тунберг

Представник Армії оборони Ізраїлю Ар'є Шаруз Шалікар у коментарі Politico заявив, що той, хто має намір так чи інакше ототожнювати себе з Гретою Тунберг, на його думку, є прихильником тероризму.

"Те, що робить Грета, тим самим зараз демонструючи солідарність із сектором Газа водночас не кажучи жодного слова про масову різанину ізраїльтян, показує, що вона насправді не виступає за Палестину, а замовчує терористичні акти палестинців, чи то ХАМАСу, чи то "Ісламського джихаду", начебто їх і не існувало", — сказав представник ЦАХАЛу.

Нагадаємо, 19 жовтня група протестувальників увійшла до будівлі Конгресу США Cannon House, вимагаючи припинення вогню з боку Ізраїлю. Активісти також виступили проти військової допомоги Ізраїлю з боку США.

Раніше, канадський виконавець і автор пісень Джастін Бібер опублікував знімок зруйнованого району сектору Гази з підписом "молимося за Ізраїль", проте пізніше видалив фото зруйнованих будівель, замінивши його на зелено-блакитне тло.